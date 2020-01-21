Москва прощается с троллейбусами: как обновят транспорт до 2030 года

Сегодня почти 70% всех перевозок пассажиров в Москве осуществляется электрическим транспортом (с учетом метрополитена, МЦК, МЦД, трамваев и электробусов). В ближайшие годы весь общественный транспорт в столице может стать электрическим. Об уже несколько лет говорят в мэрии Москвы.

- Мы не останавливаемся, постараемся перевести весь общественный транспорт Москвы на электротягу. Москва точно будет лидером среди мировых городов. Уже сегодня на 19 маршрутах работает 300 электробусов, — сказал Сергей Собянин.

Доля электрического, экологически чистого транспорта в парке Мосгортранса будет расти ежегодно: правительство будет закупать по 300 электробусов (российские производители – КАМАЗ и ГАЗ) и 100-120 трамвайных вагонов. По сервисным контрактам производители отвечают за полную функциональность электробусов и зарядных станций в течение 15 лет их эксплуатации. Кроме того, поставщики берут на себя все риски и расходы по закупке деталей и комплектующих.

Значит ли это что настала пора прощаться с троллейбусами? Постепенно — да. Если троллейбус уже невозможно будет ремонтировать, то его будут списывать. И так один за другим. А вот взамен новые троллейбусы, как рассказали в Департаменте транспорта, столица покупать уже не будет.

- Списание старых троллейбусов происходит строго по фактическому состоянию транспортных средств. Досрочного списания – не планируется, - прокомментировали "Комсомольской правде" в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Прощаться с троллейбусами Москва будет и по ряду причин. Коэффициент технической готовности 0,97-0,98 – это самый высокий показатель, если сравнивать с другими видами транспорта. В частности, у электробуса он на 17,5% выше, чем у троллейбуса. Суммарные затраты на эксплуатацию электробусов в течение жизненного цикла на 10% ниже, чем у троллейбуса.

Преимущества и у трамваев «Витязь-Москва». Они позволили снизить уровень шума на 25-30%. А это комфортнее и пассажирам, и практически незаметно для жителей домов, расположенных у трамвайных линий. К тому же новые трамваи позволили увеличить количество пассажирских мест с 2010 года на 17% (с 121 000 до 141 500 пассажиров).

Что будет:

- с 2021 года город значительно увеличит объемы приобретения электробусов, практически полностью прекратив закупки традиционных дизельных автобусов (за исключением транспорта для мобилизационных нужд и автобусов особо большой вместимости). Все автобусы Москвы к 2030 году будут электрическими;

- к 2023 году парк трамваев обновят на 100%. Старые модели заменят «Витязи-М» (трамваи нового поколения). Сейчас современные вагоны «Витязь-Москва» выходят на 15 городских маршрутов и каждую неделю перевозят более 2,1 млн пассажиров. В парке Мосгортранса уже более 300 трамваев «Витязь-Москва»;

- электрический транспорт будет внедряться и в сферу ЖКХ;

- закуплена первая партия электромотоциклов для московской полиции;

- к 2023 году в столице будет 300 новых зарядных станций.

КСТАТИ

Каршеринг электромобилей без налога

Пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв» уже полгода как могут прокатиться на электрокаре — в автопарке появилось 30 новеньких Nissan Leaf.

Город будет всевозможными способами поощрять внедрение электрического транспорта. Плату за парковку для электрокаров уже отменили. Сейчас развивается инфраструктура — к 2023 году в столице будет 300 новых зарядных станций. Пользоваться ими смогут владельцы электромобилей, электроскутеров, мотоциклов, велосипедов и самокатов.

- Внесем в Мосгордуму закон об освобождении от налога на транспорт на электромобили и увеличим субсидии для каршеринга, - ранее говорил мэр города Сергей Собянин.