Инвалид-колясочник полкилометра полз до дома по лесу, чтобы не замерзнуть

39-летний Вадим Борисенко из Краснознаменска инвалид-колясочник. В 2006 году мужчина попал под поезд и лишился ног и левой руки. Но несмотря на удары судьбы, Вадим не сдался и вновь научился жить полной жизнью. Он не только восстановил бытовые навыки, но и научился водить машину, заниматься спортом. И даже занимает призовые места в соревнованиях по плаванию. Мужчина любит путешествовать и для собственного удобства улучшает свою коляску. "Танчик" - так он её сам называет.

Но 16 декабря во время полевых испытаний коляска застряла в лесу, аккумулятор телефона быстро разрядился от холода, и Вадиму пришлось выбираться своими силами. Об этом происшествии стало известно только сейчас, когда в редакцию kp.ru обратились местные жители, которые и рассказали эту историю.

— Я недавно поставил зимнюю резину на колёса и решил проверить коляску на проходимость, поехал в лес. Снег как раз только выпал. Я колесил, овраги преодолевал. Тут на бревно накатился и завис. Застрял, — вспоминает Вадим.

Фото: Роман САДОВОЙ

Освободить колёса не удавалось, было холодно, темнело, без связи надеяться на скорую помощь мужчине не приходилось. Тогда он принял решение самостоятельно выбираться к людям. Вадим спустился с коляски и пополз на звуки машин к дороге.

— Я потерял ориентацию и немного плутал, на звук машин полз. Рукой грёб и двумя культями помогал себе. И так около километра до ближайшей дороги, переполз дорогу. Подошёл к частному сектору, попросил дать телефон и позвонил родным, попросил помощи, — рассказал Вадим kp.ru

К тому моменту члены семьи уже искали Вадима, и его мама вызвала спасателей, поскольку телефон сына был недоступен. В это время в местную полицию позвонила жительница ближайшего поселка и рассказала о странной находке посреди леса. Женщина утверждала, что нашла инвалидную коляску, но самого инвалида нигде поблизости не было.

В итоге Вадиму потребовалось около трех часов, чтобы выбраться из леса. Мужчине сильно повезло, что зима в этом году выдалась без сильных заморозков и весьма щадящая. Иначе все приключение могло бы закончится трагедией.