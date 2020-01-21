2020-01-21T15:06:11+03:00
Общество

"Голодные и грязные, они сутками скулили и сидели на коротких цепях": в Москве временно закрыли хаски-парк в Измайлово

Тревогу забили местные жители, которые разместили в соцсетях фотографии истощенных собак [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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На фотографии собак породы хаски, которые были сделаны несколько дней назад в Измайловском парке без слез не взглянешь.На фотографии собак породы хаски, которые были сделаны несколько дней назад в Измайловском парке без слез не взглянешь.Фото: СОЦСЕТИ
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На фотографии собак породы хаски, которые были сделаны несколько дней назад в Измайловском парке без слез не взглянешь. Бедолаги, на коротких металлических цепях, буквально утопают в лужах и грязи вокруг крошечных деревянных будок. При этом собаки, которых используют в ездовом спорте, настолько истощены, что даже из-под густой шерсти торчат ребра. Все они - обитатели хаски-парка, войну которому объявили местные жители.

- Собаки худые, голодные, грязные, и простите, вонючие. Они живут прямо же на территории парка. Сутками сидят на цепи, длиной не более 40-50 сантиметров и тут же испражняются. Рядом ящики с их «кормом» — фарш с жутким запахом гнили. А вот мисок с водой и вовсе нет. Пьют они из луж или грызут снег, - рассказала "КП" Марина Тушчевская.

Сложно себе представить, но люди платили деньги за то, чтобы сделать фото с хаски ( 400 рублей) или прокатиться на собачьей упряжке (1200 рублей). Еще одна услуга, которая значится на сайте хаски-парка - общение с щенками: ни много ни мало - 400 рублей. Судя по рассказам местных жителей, размножались хаски прямо в парке.

- Собаки не кастрированы и не стерилизованы. Они совокуплялись прямо на глазах детей, тут же в парке. Мы видели двух щенков в клетке с фекалиях. Бедные, они сидели всеми забытые, - продолжила рассказ Марина.

Бедолаги, на коротких металлических цепях, буквально утопают в лужах и грязи вокруг крошечных деревянных будок. Фото: СОЦСЕТИ

Бедолаги, на коротких металлических цепях, буквально утопают в лужах и грязи вокруг крошечных деревянных будок.Фото: СОЦСЕТИ

Зоозащитники собрали компромат на Николая Рудакова, директора хаски-парка. Оказалось, что он занимался ездовым спортом. А после исключения из Федерации стал собирать собак отслуживших свой срок в спорте.

- В Тверской области у Николая Рудакова находится около 160 собак полукровок хаски, живущие в ужасающих условиях, - возмутилась Мария.

Несколько жителей Измайлово уже подали заявления в полицию и прокуратуру. Пока ответы не пришли. Но реакция руководства хаски-парка все-таки последовала.

- После многочисленных обращение от жителей было принято решение о временном закрытии парка, - сообщили в администрации хаски-парка.

Что будет с собаками до сих пор не понятно. "Комсомолка" следит за развитием событий.

В хаски-парке в Измайлово собак держали в ужасных условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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