На проклятом острове нет календаря: депутат-спортсмен на съемках «Последнего героя» с опозданием узнал об отставке правительства

Депутат государственной Думы РФ Алексей Воевода узнал о политических реформах с опозданием на несколько дней. Новость о том, что правительство России в полном составе ушло в отставку, экс-бобслеиста настигла на необитаемом острове. Там он участвует в съемках шоу «Последний герой. Зрители против звезд».

По информации, поступившей kp.ru от члена съемочной группы, пожелавшего остаться неизвестным, действующий депутат Государственной Думы РФ и бывший Олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода был очень удивлен. На необитаемый остров он отправился, взяв отпуск. Но никак не думал, что возникнет необходимость прерывать его досрочно по такому поводу.

Участник сразу обратился к ведущей шоу Яне Трояновой с просьбой прекратить борьбу и ближайшим рейсом вылететь в Москву с Филиппин, где сейчас проходят съёмки шоу ТВ-3. Но пока неизвестно, какое решение приняли организаторы и депутат по результатам долгих обсуждений.

Алексей Воевода выиграл на Олимпиаде в Сочи в 2014 две золотых медали в бобслее. Но в декабре 2017 года за нарушение антидопинговых правил был лишен наград. С 2016 года является депутатом Госдумы от Краснодарского края и входит в Комитет по экологии и охране окружающей среды.