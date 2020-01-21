Доступ к сайтам госуслуг и «ВКонтакте» станет бесплатным для россиян

Зайти на сайт госуслуг и органов власти, как федеральных, так и региональных, можно будет бесплатно уже с 1 марта 2020 года. Об этом заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по итогам совещания с крупнейшими мобильными операторами.

Конечно, и сейчас никто не взимает плату за то, чтобы зайти на gosuslugi.ru. Но, как и посещение любого другого сайта, это «съедает» интернет-трафик. А за него мы и платим операторам. Теперь, если у пользователя не безлимитный тариф, трафик, потраченный на государственных порталах, оплачивать не придется. Зайти на эти сайты можно будет даже при нулевом балансе.

Отметим, что у мобильных операторов есть возможность отследить, какую часть интернет-трафика у конкретного пользователя «съедают» определенные сайты, и на брать за него плату. У большинства операторов даже есть специальные тарифы, в абонентскую плату по которым уже включены, например, соцсети. О технической реализуемости инициативы заявили и провайдеры.

Но это еще не все. Речь на совещании шла о бесплатном доступе российских пользователей и к отечественным соцсетям и поисковикам. Крупнейшие из них — это «ВКонтакте» и «Одноклассники».

- Этот вопрос еще обсуждается. Нужно выработать механизм компенсаций, - говорят в Минцифразе.

Это решение — воплощение в жизнь идеи, высказанной президентом страны Владимиром Путиным.

- Россия – одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы, - заявил глава государства в послании Федеральному собранию. - В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик.