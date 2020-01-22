Восточный гороскоп на 2020 год: Быка ждет любовь, а Дракона - хороший заработок

КРЫСА

Годы рождения: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Крыса - королева этого года, это ее время! И она не будет разочарована. Год обещает немало ярких встреч и перемен. Главное, чтобы они не застали врасплох. Крысе нужно быть открытой миру и больше доверять окружающим.

Можно попробовать себя в новом деле и наконец заняться тем, о чем вы долго мечтали.

В любовной сфере у нашей героини все хорошо, она умеет не только привлечь представителей противоположного пола, но и сохранить с ними долгие романтические отношения.

БЫК

Годы рождения: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

Быка ждет достаточно удачный год. В работе он продолжит гнуть свою линию (а почему нет, если все складывается удачно?) и даже может получить продвижение по карьерной лестнице. Если этого не случится, все равно почет и уважение его не минуют.

Здоровье не подведет при условии, что Бык не будет его намеренно подрывать излишествами в еде и алкоголе. На личном фронте тоже все складывается удачно: семейных ждет счастье и благополучие, а одинокие Быки, возможно, закрутят роман.

ТИГР

Годы рождения: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

Тигр умеет взять свое. Ему не откажешь в уме, сообразительности и способности быстро приспосабливаться к ситуации. Последнее ему ох как понадобится, ибо жизнь не сулит ровной дороги. Тигру придется осваивать новые для него профессиональные области и держать ухо востро с конкурентами.

Со здоровьем Тигру надо быть осторожным. Не ставьте эксперименты над своим организмом: не занимайтесь потенциально опасными видами спорта, ложитесь спать вовремя и старайтесь больше отдыхать.

Матримониальных планов Тигр строить в этом году не планирует, но влюбленность у него наверняка приключится.

КРОЛИК

Годы рождения: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

Кролика ждет гармоничный год: он сумеет обеспечить себе и финансовую стабильность, и найдет время для любимых занятий. Он постарается получить яркие эмоции и впечатления, которые разделит с друзьями и родными, - отправится в путешествие, начнет новое дело или просто будет больше общаться с близкими по духу людьми.

В этот год Кролик сможет похвастаться почти богатырским здоровьем. Впрочем, он для этого прикладывает немало усилий и продолжит вести правильный образ жизни.

А вот ярких эмоций в любовной сфере не будет: в этом году Кролик отдохнет от страстей.

ДРАКОН

Годы рождения: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

Дракон немало внимания уделяет своему финансовому благополучию и тому, какой статус он занимает в глазах окружающих. Год его не обидит: с заработками у него все будет весьма неплохо. Дракон позволит себе больше и сможет отправиться в путешествие, о котором давно мечтал. Ему стоит уделять побольше времени занятиям спортом и начать наконец правильно питаться.

В отношениях с противоположным полом наш герой умерит свой пыл. Но ненадолго: во второй половине года он снова примется очаровывать и покорять.

ЗМЕЯ

Годы рождения: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Крыса не очень жалует Змею. В этом году Змее придется усиленно работать и прикладывать несколько больше усилий для достижения результата. Да и начальство будет не столь благосклонно, как хотелось бы. И все-таки положение не безнадежно: Змея умна, проницательна, талантлива и обладает массой достоинств, а это никак не сбросишь со счетов. Обстоятельства позволят ей в некоторых областях достичь совершенства.

А еще Змее повезет в любви. Свободные, скорее всего, встретят свою вторую половинку, а женатые обретут в браке второе дыхание.

ЛОШАДЬ

Годы рождения: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Лошадь умеет ужиться со всеми. Она грациозно впишется во все повороты судьбы и преодолеет дистанцию 2020 года достойнейшим образом.

Вполне вероятно, что ей предложат более интересное место работы или продвижение по службе. Лошадь станет трудиться изо всех сил и принесет своему коллективу немалую пользу.

Правда, интенсивная работа может сказаться на отношениях с близкими. Встречи с друзьями станут реже, а семейную жизнь придется усиленно налаживать по выходным. В бешеной деловой гонке также не стоит забывать про здоровье. Восстановиться помогут физкультура, прогулки, массаж

КОЗА

Годы рождения: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Коза в этом году фонтанирует новыми идеями и оригинальными решениями. Она воодушевлена и готова вести за собой людей на трудовые подвиги. Ее положение будет настолько крепким, что она сама может начать диктовать условия.

Ей счастливо удается совмещать все: у нее ладятся дела и на работе, и в семье.

У одиноких Коз в этом году отличные шансы на судьбоносные встречи. Кроме того, у представителей этого знака велики шансы на прибавление в семействе.

ОБЕЗЬЯНА

Годы рождения: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Прошлый год был для Обезьяны не из лучших. Ну, возможно, ей так временами казалось. Сейчас она станет активно наверстывать упущенное. В первой половине года наша героиня сосредоточится на работе, а летом, словно бы опомнившись, примется вовсю жить для себя. У нее в планах - путешествия, встречи с друзьями, ремонт или строительство и много других нужных и полезных дел.

В личной жизни особых изменений не предвидится: если и будут увлечения, то исключительно платонического характера.

ПЕТУХ

Годы рождения: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Петух один из немногих, у кого личная жизнь в 2020 году может выйти на первый план. В прошлом году он усиленно трудился, погружаясь в рабочие дела с головой, а сейчас решил взять паузу. Так что особых трудовых подвигов от него ждать не стоит. Однако без его советов и ценных рекомендаций коллеги не обойдутся.

Петух сосредоточится на семейной жизни и доме. Так что не удивляйтесь, если застанете его за хозяйственными хлопотами.

СОБАКА

Годы рождения: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Для Собаки год выдастся насыщенным. Ее захлестнут семейные и хозяйственные дела. Впрочем, свои служебные обязанности Собака будет выполнять на отлично, за что удостоится похвалы и уважения окружающих.

Год не обойдется без перемен, но все они окажутся позитивными и откроют перед Собакой новые горизонты.

Здоровье не подкачает, а вот любовная сторона жизни выдастся не столь насыщенной, как хотелось бы. Одинокие представители этого года будут ходить на свидания, но ничем серьезным эти увлечения, скорее всего, не закончатся.

КАБАН

Годы рождения: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Кабан в этом году покажет свои лучшие качества. Возьмется за ум и наверстает все, в чем отставал в прошлом году. Но на этом он не остановится. У него амбициозные планы!

В такой суете следует более внимательно относиться к близким, особенно старшим. В противном случае неизбежны ссоры.

А вот в личной жизни, увы, все не так радужно. Чтобы сохранить любовные или семейные отношения безоблачными, Кабану стоит уделять своей половинке больше внимания и чаще проводить время вместе.