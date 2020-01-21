Дом на садовом участке разрешат строить на маткапитал

Маткапитал можно будет использовать на строительство или ремонт жилого дома на садовом участке. Такой законопроект Госдума одобрила во вторник в первом чтении.

Раньше вложить эти деньги именно в дом тоже было возможно, но только на участке под индивидуальное жилищное строительство, а никак не в садовом товариществе.

Между тем с 1 января 2019 года на садовых участках разрешено возводить два вида домов: собственно садовые (типа летнего щитового домика) и жилые (капитальные, где можно жить круглый год). В жилых домах в садоводствах с января прошлого года можно и прописываться. То есть по сути по своему статусу они не отличаются от обычного частного дома. Хотя использовать их как дачу, часть года, тоже никто не запрещает.

Теперь — после того, как законопроект окончательно примут - маткапитал можно будет тратить на строительство, а также реконструкцию таких домов. Это важно, поскольку вывозить детей на свежий воздух хотя бы на несколько месяцев, причем желательно в хорошие условия, а не в развалюху хотели бы многие.

Напомним: материнский капитал можно потратить только на конкретные, оговоренные законодательством, цели. До сих пор их перечень выглядел так: улучшение жилищных условий (покупка квартиры, строительство или реконструкция дома), образование детей, накопительная пенсия мамы, товары и услуги для детей-инвалидов, ежемесячная выплата на второго ребенка.

В послании Федеральному собранию президент предложил выплачивать маткапитал уже на первого ребенка. На первенца, родившегося после 1 января 2020 года, он составит 466 617 рублей. Если после этой даты родился или родится второй ребенок, - 616 617 рублей.

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