2020-01-21T21:49:00+03:00
Звезды

"Месяц в реанимации": скандальная модель родила двойню от бывшего любовника Седоковой

Евгения Дравина вышла замуж за бизнесмена Артема Комарова
Ольга ЛИБГАРДТ
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О Евгении Дравиной в светской тусовке заговорили в 2015 годуО Евгении Дравиной в светской тусовке заговорили в 2015 году
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Скандальная модель и участница пятого сезона шоу "Голос" Евгения Дравина родила двойняшек от Артема Комарова. Мужчина является бывшим возлюбленным певицы Анны Седоковой. У артистки подрасает от него двухлетний сын Гектора

Только недавно поклонники радовались счастливому замужеству участницы конкурса красоты "Мисс Россия" - 2015 Евгении Дравиной и бизнесмена Артема Комарова. И вот новый повод для счастья - девушка родила мужу двух чудесных дочек.

Малышки появились на свет 5 декабря 2019 года, но эффектная брюнетка рассказала о прибавлении в семье только сейчас. Модель призналась, что роды были сложными. Также она рассекретила имена девочек.

провела весь этот месяц в реанимации, находясь там круглосуточно, с руками в двух кювезах. Моя жизнь абсолютно кардинально изменилась... Теперь я мама и это большой труд! Я люблю вас, моя Маруся и моя София", - написала девушка в cвоем аккаунте в Facebook.

О Евгении Дравиной в светской тусовке заговорили в 2015 году. Она принимала участие в конкурсе "Мисс Россия". Годом позже девушка оказалась на шоу "Голос" в команде Григория Лепса . Однако на третьем этапе она покинула проект.

В 2016-м девушка угодила в скандал. На своем Infiniti она врезалась в другую машину и скрылась с места ДТП. Девушке грозило лишение прав, но она отделалась штрафом. Общественность тогда сильно возмущалась таким исходом дела.

annasedokovaannasedokova
Анна Седокова с сыном Гектором
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Что касается ее нынешнего мужа, то Артем Комаров - наследник многомиллионного состояния. За плечами у мужчины бурный роман с Анной Седоковой. В 2017 году певица родила от него сына Гектора. Вскоре поле появления мальчика на свет влюбленные расстались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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