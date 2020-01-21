В Давосе обезвредили российских сантехников

Страх перед «русской угрозой» на Западе дошел до смешного. Одна из старейших газет Швейцарии - Tages-Anzeiger во вторник сообщила о задержании «опасных шпионов» из Москвы. Произошло это еще в августе прошлого года. Два загадочных мужчины выглядели они как типичные сантехники, коими и представлялись на публике. Эти специалисты по раковинам и унитазам, продолжают журналисты, якобы собирались наставить жучки и взломать компьютерные сети. (Где взломать, в уборных? Этот момент, увы, не уточняется).

Что выдало двух Штирлицев? Они сняли номер в дорогом отеле в Давосе с 8 по 28 августа 2019 года. Полиции это показалось подозрительным: какие-то чернорабочие - да в таком роскошном месте, да сразу на три недели. 19 августа на всякий случай обоих задержали и допросили. При этом у них якобы обнаружились российские дипломатические паспорта. Но разводных ключей со встроенным фотоаппаратом или списка явочных квартир на внутренней стороне вантуза у нашей сладкой парочки не нашли.

Тревога спецслужб понятна: именно здесь, в Давосе, сейчас проходит международный экономический форум с участием мировых лидеров. Ну вдруг Трамп или Меркель сболтнут в уборной какую-нибудь военную тайну, а тут - загадочные сантехники. Почти как «агенты Боширов и Петров», которые весной 2018 года якобы отравили международного шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери. Въехав в Британию под видом торговцев спортивным питанием. Правда, никаких доказательств, кроме мутных видео, где их дуэт запечатлен в паре миль от дома Скрипалей, нет.

Точно так же полицейские ничего не смогли предъявить и августовской парочке «швейцарских водопроводчиков». И отпустили их восвояси. Сейчас россияне, скорее всего, давно вернулись домой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ничего не знает об инциденте. А в российском посольстве в Берне назвали его «глупой шуткой».

Но один человек отнесся к канализационной истории со всей серьезностью. Скандально известный финансист и постоянный участник Давосского форума Уильям Браудер сообщил:

- Я был мишенью этих сантехников!

Проверить данное утверждение невозможно: у Браудера ни одна труба (тьфу-тьфу!) с тех пор не протекла. В России он до сих пор разыскивается за мутные комбинации, например, хищение 5,4 миллиарда рублей из госбюджета 15 лет назад.