Принц Гарри променял Букингемский дворец на виллу в Канаде

Отречение принца Гарри и его супруги Меган Маркл от королевских титулов всполошило всю Британию. Любая новость об этой семье тут же публикуется на обложках местных СМИ и становится главной темой на ТВ. Напомним, с марта герцог и герцогиня Сассекские (такие титулы пока что носит эта британо-американская пара) перестанут получать содержание из королевской казны и не будут участвовать в официальных мероприятиях. Гарри и Меган сознательно пошли на этот шаг - мол, надоело пристальное внимание к их особам. А сняв с себя королевские регалии, семья сможет жить более спокойной жизнью. Но что-то не похоже, чтобы их план сработал.

Сразу после объявления об отречении от королевского титула американская актриса отправилась на виллу Mille Fleurs в Канаду. О чем тут же радостно раструбили британские таблоиды, выдавая всякие подробности. Мол, дом на берегу океана на полуострове Саанич оценивают в полмиллиарда рублей. А саму Маркл видели во время утренней прогулки с 8-летним сыном Арчи и двумя собаками. При этом герцогиню Сассекскую сопровождали двое охранников.

Не выдержав разлуки, следом за супругой в Канаду отправился и принц Гарри. В понедельник у него выдался насыщенный день: участие в Британско-африканском инвестиционном саммите в Лондоне, личная встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном. А вечером был вылетет в Ванкувер в компании двух телохранителей. О чем тут же прознали журналисты. Вот и отказывайся после этого от королевских титулов...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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