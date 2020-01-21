Биография Антона Котякова: Что известно о новом министре труда и социальной защиты

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков родился 15 августа 1980 года в Самаре, тогда это был еще город Куйбышев. В 2002 с отличием окончил Самарскую государственную экономическую академию.

Работать начал еще за год до получения диплома - в департаменте управления финансами Администрации Самарской области. В 2005 защитил кандидатскую и на следующий год перешел в областное же Министерство управления финансами, начальником отдела. Еще через год он уже руководитель департамента исполнения областного бюджета и отчетности.

Параллельно Котяков заканчивает магистратуру РАНХиГС при Президенте РФ, его специальность - административное и финансовое право.

Дальше его карьера развивается в московском регионе. В апреле 2012 становится начальником Управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства России, а через 2 года - министром финансов Московской области. Еще 3 года - и в мае 2017 выпускник самарского вуза становится замминистра финансов России. В его ведении — расходы на социальную сферу. В перечень курируемых направлений, как он сам говорил в одном из интервью, «входят здравоохранение, образование, наука, социальная защита, культура, спорт, обязательное социальное страхование, оплата труда». Так что новый министр приходит на хорошо знакомое ему направление.

Еще работая в Минфине, Котяков говорил о необходимости законодательно определить понятие «нуждаемость», установить ее критерии, порядок оценки доходов и имущества семьи, а также повысить уровень открытости мер государственной поддержки. В частности, речь шла о размещении в открытых источниках информации о получателях господдержки.

Главным направлением в его работе может стать борьба с низкими доходами населения. За чертой бедности живут 19,2 млн россиян, это 13,1% населения.