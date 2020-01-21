2020-01-21T22:22:45+03:00
Политика

Биография Александра Новака: что известно о министре энергетики России

Отработавший главой Минэнерго 8 лет, Александр Новак сохранил свое кресло
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Александр НовакАлександр НовакФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Министр энергетики России Александр Новак стал одним из главных старожилов правительства страны. Пост главного энергетика он занял еще в мае 2012 года, когда кабинет министров возглавил Дмитрий Медведев. Новак был переназначен в 2018 после победы на президентских выборах Владимира Путина. И в 2020-м премьер министр Михаил Мишустин решил доверить ему Минэнерго.

О работе энергетиков Новак знает не по наслышке. Он начинал работать на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина простым гидрометаллургом. За 12 лет на предприятии сумел дослужиться до заместителя директора по персоналу. Затем перешел на работу в администрацию Норильска, а уже через два года переехал в Красноярск, где стал заместителем губернатора.

В 2008 талантливого чиновника заметили в Москве и пригласили на работу в министерство финансов. После этого его карьера шла только вверх. По мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, главной заслугой Новака на посту министра энергетики стало отстаивание позиции России в организации экспортеров нефти ОПЕК+. Решения, принимаемые на этом уровне, принесли стране миллиарды долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Биография Максута Шадаева: что известно о новом министре цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
За связь в стране будет отвечать создатель портала Госуслуг и подмосковной транспортной карты «Стрелка». Рассказываем о биографии нового министра связи Максута Шадаева
Биография Антона Силуанова: что известно о новом-старом министре финансов
Назначен новый состав кабинета министров. Министра финансов Антона Силуанова разжаловали с должности первого вице-премьера. Но оставили во главе Минфина. Рассказываем о его биографии: чем политик запомнился на своем посту
Биография Михаила Мурашко: что известно о новом министре здравоохранения России
Новым министром здравоохранения России стал врач акушер-гинеколог, экс-министр здравоохранения Республики Коми, главред медицинских журналов. Рассказываем о биографии Михаила Мурашко
Новости 24
Аксаков назвал новый состав правительства «жесткими управленцами, нацеленными на результат»
Мишустин поручил новым министрам встретиться с предшественниками для «мягкого» перехода власти
В Госдуме объяснили переизбрание Лаврова миистром иностранных дел
Собянин поздравил своего бывшего зама с назначением вице-премьером России
Путин назвал благосостояние граждан главной задачей нового состава правительства
Список новых вице-премьеров: Их стало на одного меньше
Первым заместителем премьер-министра станет Андрей Белоусов
Захарова назвала самоубийством статью польского премьера о Второй мировой войне
Владелец отеля на Крите, где аниматор ранил ребенка из России, заплатит семье 500 тысяч евро
Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил
В Пекине скупают маски из-за китайского коронавирса
В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию
Лавров предупредил об опасной "затеваемой НАТО игре" в космосе
В США назвали награду, назначенную Ираном за «голову Трампа», нелепой
В России собираются создать вакцину от китайского коронавируса
Три украинские компании потребовали установить пошлину на импорт российского топлива
Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Кардиолог подсказал, как можно бороться с образованием тромбов
Ирландец Макгрегор назвал феноминальным президента США
Зеленский пообещал украинцам уволить Кличко
Профильный комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении
Онищенко заявил, что новый коронавирус в КНР может быть намеренной мутацией
Названы самые популярные сферы деятельности среди молодых российских предпринимателей