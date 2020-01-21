Биография Александра Новака: что известно о министре энергетики России

Министр энергетики России Александр Новак стал одним из главных старожилов правительства страны. Пост главного энергетика он занял еще в мае 2012 года, когда кабинет министров возглавил Дмитрий Медведев. Новак был переназначен в 2018 после победы на президентских выборах Владимира Путина. И в 2020-м премьер министр Михаил Мишустин решил доверить ему Минэнерго.

О работе энергетиков Новак знает не по наслышке. Он начинал работать на Норильском горно-металлургическом комбинате имени А.П. Завенягина простым гидрометаллургом. За 12 лет на предприятии сумел дослужиться до заместителя директора по персоналу. Затем перешел на работу в администрацию Норильска, а уже через два года переехал в Красноярск, где стал заместителем губернатора.

В 2008 талантливого чиновника заметили в Москве и пригласили на работу в министерство финансов. После этого его карьера шла только вверх. По мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, главной заслугой Новака на посту министра энергетики стало отстаивание позиции России в организации экспортеров нефти ОПЕК+. Решения, принимаемые на этом уровне, принесли стране миллиарды долларов.