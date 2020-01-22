Почему в России летать самолетами дороже, чем в Европе

- Я на праздники в Германии был, там на авиабилеты цены - как у нас на автобус! - делится впечатлениями коллега. - А перед этим здесь в командировку летал… Ну почему у нас все так дорого?

После новогодних каникул, когда многие куда-нибудь летают, этот больной вопрос опять встал ребром. В популярных блогах целые дискуссии разгорелись. Кто-то негодует: вот билет между городами Европы - 15 евро, а вот из Москвы на Урал - в 10 раз дороже! Кто-то альтернативные аргументы приводит: у них там за эти 5 - 10 - 15 евро даже вода на борту платная, а у нас не только воду, но и бутерброды дают. И какие расстояния в Европе, а какие - у нас.

Мы решили взять в руки калькулятор...

СЧИТАЕМ И СРАВНИВАЕМ

Итак, небольшой эксперимент. Заказываем через один и тот же сервис по поиску дешевых авиаперелетов aviasales.ru билеты на одни и те же даты. Варианты типа Москва - Владивосток не берем, сравниваем маршруты, где расстояния между городами у нас и у них примерно одинаковы (плюс-минус 20 - 50 км).

А чтобы сравнение вышло совсем адекватным, смотрим два варианта билетов.

Вариант А - самый дешевый, какой есть

Как правило, это предполагает, что лететь придется без багажа, с ручной кладью не более 5 кг, вернуть билет и получить назад деньги нельзя, выбрать место, если едете семьей и хочется всем сидеть рядом, тоже нельзя. По сути, оплачивается только перелет, все остальные услуги - включая питание на борту - как правило, за дополнительную плату.

Вариант Б - экономкласс, но более-менее комфортные условия

С включенными в билет багажом и едой, с возможностью отменить поездку, не потеряв при этом все деньги, и т. п.

Результаты такие (см. графику): если сравнивать самые бюджетные тарифы, утверждение, что «у них все дешевле», оправдывается на все сто. Или даже двести. Разница в цене билетов - в два-три раза, и не в пользу России. Правда, если лететь с чемоданом и в относительно комфортных условиях, все уже не так однозначно - иногда у них даже и дороже. То есть не скажешь, что в целом наши авиакомпании гораздо круче навариваются. А почему тогда не могут летать совсем дешево?

БОЛЬШЕ ЛОУКОСТЕРОВ - НИЖЕ ЦЕНЫ

- В Европе в последнее десятилетие очень сильно развивался именно сектор дешевых перелетов. Там их совершает множество лоукостеров: венгерский Wizz Air, ирландский RyanAir, норвежский Norwegian, турецкий Pegasus, испанский Vueling, британский EasyJeе. И это только малая часть бюджетных авиаперевозчиков. Высокая конкуренция способствует снижению цен на авиабилеты, - констатирует руководитель онлайн-сервиса по продаже авиабилетов «Билетик Аэро» Андрей Каймачников. - В России же существует единственный лоукостер - «Победа».

Обратная сторона вопроса тоже есть. Уменьшая стоимость перевозки до 5 - 10 евро, совсем бюджетные европейские авиакомпании оттягиваются на платных услугах. Регистрация на рейс - бесплатна только онлайн, на сайте. Забыли или не смогли, не скачали посадочный талон - в аэропорту заплатите в несколько раз больше стоимости собственно билета. На борту все вплоть до кофе и воды тоже за дополнительную плату.

- Купить маленькую бутылочку воды в самолете RyanАir можно за 3 фунта стерлингов, а это, на минутку, более 200 рублей. Если очень хочется пить, то деваться некуда - придется покупать, - предупреждает Каймачников.

В России авиакомпании - причем не только официальный лоукостер «Победа» - тоже пытаются удешевлять билеты за счет урезания числа услуг. Есть бюджетные безбагажные-невозвратные тарифы, на коротких (до трех часов) перелетах все чаще не кормят. Наших пассажиров это злит. А европейской дешевизны все равно не получается.

Велика страна, а летать неоткуда

Эксперты называют несколько причин, почему это так.

1. Количество аэропортов

- В Европе много аэропортов и аэродромов. И лоукостеры могут пользоваться услугами не только крупнейших, известных и дорогих аэропортов столиц, но и небольшими и гораздо более дешевыми аэродромами. Эта бизнес-модель называется poinе-еo-poinе, огромные транспортные хабы просто исключаются из маршрута, - говорит Валерия Минчичова, доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета.

В России выбор из нескольких аэропортов есть только в Москве, да и те большей частью перегружены. Как следствие - высокая стоимость обслуживания, расходы на которое авиакомпания сократить никак не может.

2. Возраст самолетов

Только новые лайнеры - часть бизнес-модели низкобюджетной авиакомпании.

- Средний возраст самолетов у европейских дискаунтеров - три года, это позволяет очень мало времени и денег тратить на техническое обслуживание, - констатирует Валерия Минчичова. - В России в обанкротившихся дискаунтерах «Авианова» и Sky Express (работали в 2006 - 2012 годах, пользовались спросом у пассажиров, но долго не протянули) средний возраст самолетов был 18 лет, их ремонт периодически срывал рейсы и дорого обходился.

В России пока только «Аэрофлот» смог создать бюджетную «дочку» с новым авиапарком. Это в финансовом отношении задачка очень непростая - с учетом стоимости у нас кредитов и платы за лизинг (аренду) новых «Боингов» и «Аэробусов». Отечественный МС-21, который предположительно будет не хуже, но дешевле, пока только ожидается - и на него уже очередь.

3. Границы

Единое экономическое и авиационное пространство внутри Евросоюза тоже влияет на стоимость перевозок. Европейские лоукостеры без лишних затрат могут летать не только из своих национальных аэропортов. Например, Norwegian air совершает рейсы из Рима в Милан, а ирландская RyanАir - из Риги в Берлин. С одной стороны, лоукостеры таким образом могут привлечь больше пассажиров и предлагать более гибкие цены: где-то они их занижают, а на более ходовых маршрутах это отбивают. С другой стороны - так и создается дополнительная конкуренция.

4. Время в полете и на стоянке

Это тоже часть бизнес-модели лоукостера. Самолеты должны быть загружены по максимуму. То есть как можно больше времени находиться в воздухе и как можно меньше - на стоянке в аэропорту, за которую к тому же надо платить. На это работает сразу все. И скорость обслуживания в аэропорту (в небольших и не очень загруженных все процедуры можно пройти быстрее). И даже отказ от ряда бесплатных услуг - если большая часть пассажиров летит без багажа, самолет загрузится быстрее. У некоторых европейских лоукостеров еще и мест в билетах нет. Садишься, как у нас в электричке, на любое свободное, что занимает меньше времени.

У нас модель авиаэлектрички пока не получается.