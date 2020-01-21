Биография Владимира Якушева, сохранившего пост министра строительства и ЖКХ в новом правительстве

Родился в 1968 году в Нефтекамске, но уже в детстве семья переехала на север – в Надым, что на Ямале. В Тюменском госуниверситете получил правоведческое, а затем финансовое. Начинал работать в банковской сфере, и к 1998 году уже стал президентом «Запсибкомбанка». Оттуда в 2001-м перешел на работу в администрацию Тюменской области. Там он работал под руководством Сергея Собянина, нынешнего мэра Москвы.

После того, как Собянина забрали на работу в столицу (сначала в администрацию президента), Владимир Якушев стал губернатором Тюменской области. Он возглавлял регион 13 лет. Причем на должность его и предлагал глава государства, и он сам побеждал на выборах. Кроме того, Якушев дважды выигрывал выборы в Госдуму, будучи первым номером в региональном списке «Единой России», но оба раза отказывался от места в парламенте.

Не раз возглавлял рейтинг эффективности глав регионов.

В 2018 году его пригласили на пост министра строительства и ЖКХ в обновленном правительстве Дмитрия Медведева. При Михаиле Мишустине в 2020-м он сохранил должность.

Якушев любит спорт, сам играет в футбол и хоккей, а еще катается на лыжах. Кроме того, он входит в правление Союза биатлонистов России.