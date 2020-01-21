Биография Евгения Дитриха, сохранившего пост министра транспорта в новом правительстве

Евгений Дитрих опытный госслужащий. В 90-е он начинал карьеру в Государственном комитете по управлению имуществом. В ведомстве, которое сейчас называется Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Добравшись до должности руководителя департамента, он в 2004 году перешел на работу в министерство экономического развития и торговли. Но это был лишь переходный этап перед Федеральным дорожным агентством, где Дитрих задержался на восемь лет.

Над проблемами транспортной отрасли он продолжал ломать голову и в статусе директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства. С 2015-го по 2018-й трудился первым заместителем транспорта страны.

Еще в 2016 Евгений Дитрих заявил, что только 10% трасс федерального значения соответствуют современным стандартам по трем основным параметрам: скорости, безопасности, качеству.

Возглавив Минтранс, Дитрих обозначил два основных приоритета ведомства: обустройство безопасных автомобильных трасс и модернизация магистральной дорожной инфраструктуры. Судя по тому, что его оставили в составе обновленного правительства, на этих направлениях есть определенные успехи.