2020-01-21T23:47:18+03:00
Политика

Биография Евгения Дитриха, сохранившего пост министра транспорта в новом правительстве

Евгений Дитрих продолжит решать проблемы дорожной сети. Рассказываем про биографию министра транспорта
Влад СМЕРТИН
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Евгений ДитрихЕвгений ДитрихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евгений Дитрих опытный госслужащий. В 90-е он начинал карьеру в Государственном комитете по управлению имуществом. В ведомстве, которое сейчас называется Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Добравшись до должности руководителя департамента, он в 2004 году перешел на работу в министерство экономического развития и торговли. Но это был лишь переходный этап перед Федеральным дорожным агентством, где Дитрих задержался на восемь лет.

Над проблемами транспортной отрасли он продолжал ломать голову и в статусе директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства. С 2015-го по 2018-й трудился первым заместителем транспорта страны.

Еще в 2016 Евгений Дитрих заявил, что только 10% трасс федерального значения соответствуют современным стандартам по трем основным параметрам: скорости, безопасности, качеству.

Возглавив Минтранс, Дитрих обозначил два основных приоритета ведомства: обустройство безопасных автомобильных трасс и модернизация магистральной дорожной инфраструктуры. Судя по тому, что его оставили в составе обновленного правительства, на этих направлениях есть определенные успехи.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

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