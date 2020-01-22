Куда уйдет Вероника Скворцова и чем она запомнилась

Экс-глава Минздрава не уходит из системы здравоохранения — теперь Вероника Скворцова возглавит Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Это надзорный орган, который следит, в том числе, за качеством и безопасностью лекарств. А также проверяет соблюдение правил госрегулирования цен на медпрепараты. До сих пор Росздравнадзор возглавлял Михаил Мурашко, который после отставки правительства назначен новым министром здравоохранения. То есть чиновники фактически поменялись местами.

Среди дел, которыми запомнилась на своем посту Вероника Скворцова, эксперты отмечают такие.

- Антитабачная кампания. В 2013 году в России был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Ограничено курение в общественных местах, введен запрет на рекламу сигарет.

- Тогда же в 2013-м стартовала всеобщая бесплатная диспансеризация. Изначально она полагалась раз в три года, а с мая прошлого года для россиян старше 40-ка лет стала ежегодной.

- Вероника Скворцова выступала за активное долголетие. В одном из выступлений она заявила, что потенциал продолжительности жизни человека составляет не меньше 120 лет. В 2015 году в России был побит рекорд средней продолжительности жизни, достигнутый в РСФСР — 71,4 года. А в 2019-м году средняя ожидаемая продолжительность жизни, как сообщал Минздрав, составляет 73,6 года.

- Также экс-глава Минздрава запомнилась тем, что несколько раз лично оказывала медпомощь пассажирам во время авиаперелетов (Скворцова — потомственный медик, врач-невролог). В 2016 г. при перелете на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк она оказала помощь женщине, у которой случилась транзиторная ишемическая атака (ТИА). А весной 2019-го помогла пассажирке рейса «Москва-Ташкент» с приступом боли в животе.

- На международном уровне Скворцова известна как создатель особой системы для спасения от сердечно-сосудистых катастроф. По ее инициативе в России появилась сеть специальных сосудистых центров. И произошло снижение смертности от инфарктов и инсультов.

- Чаще всего Скворцову критиковали за проблемы с лекарственным обеспечением, доступностью и качеством медпомощи, тяжелое финансовое положение врачей. При этом, как отмечают эксперты, у Минздрава как не было, так и нет полномочий, позволяющих реально влиять на уровень зарплат медиков.