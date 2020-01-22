Любимая актриса Михаила Задорнова сыграла Юлию Началову и выходит замуж

В фильме ее исполняет 33-летняя Марина Орлова, до этого известная как любимая актриса сатирика Михаил Задорнова (сыграла главную роль в его последнем фильме «Однажды в Америке…»).

Теперь у Орловой намечается громкая премьера, а также есть изменения в личной жизни, а чем актриса нам рассказала.

- О съемках до выхода фильма про Юлию Началову я рассказывать не могу – не разрешено по контракту. Но у меня есть другая новость – замуж выхожу! Мой молодой человек Георгий Кирьянов сделал мне предложение руки и сердца, – рассказала «КП» Марина Орлова. – Мы познакомилась около года назад на кастинге, после чего подружились, стали вместе путешествовать.

Он очень красив. Но зацепила меня далеко не внешность. Успех? Тоже нет, он ещё в начале пути. Но верю, у него большие перспективы. Когда я его встретила, он очень много работал на износ, погряз в кредитах, но со временем мы этот вопрос утрясли. Я видела его амбициозность, талант и огромное желание добиться успеха. Но что меня реально зацепило, это его характер! Ему удаётся со всеми найти общий язык. Он душа компании, всегда в центре внимания, всегда на позитиве, и люди к нему тянутся.

В Италии мы с Герой были сосредоточены на съемках нового музыкального проекта совместно с европейской группой minus one , мы были главными героями клипа, съемки проходили на старинной фабрике по изготовлению тунца. Наш первый поцелуй был на площадке. Думаю, именно там первые искорки и пробежали, хотя вели мы себя довольно целомудренно и даже договорились, что если природа и будет накрывать нас влечением, во чтобы то ни стало мы должны сопротивляться и сохранить нашу дружбу! Подруги говорили мне: «Да ты сумасшедшая, он такой красавчик, просто переспи с ним и брось!» - но мне не хотелось, чтобы он превратился в банального любовника. Я так и сказала ему: «Гера, я не переступлю эту грань по причине большого уважения к тебе!». И он был того же мнения! Рассказал мне, как тут же терял интерес к девушкам после секса, но я не такая, и со мной он тоже ценит в первую очередь именно наше общение.

Георгий Кирьянов и Марина ОрловаФото: Личный архив

Первая близость у нас случилась на съемках «Героя нашего времени», где по режиссерской задумке, княжна Мэри отдалась Печорину на сеновале. В один из свободных от съёмок дней мы отправились на Эльбрус, там на высоте 3000 над уровнем моря голова шла кругом. Это был какой-то вулканический взрыв эмоций, и мы просто не могли оторваться друг от друга! Я спросила его: «Что же теперь с нами будет?” он ответил, что это странно, но ничего не изменилось, мы по-прежнему друзья, и интерес нисколько не пропал, как это бывало у него раньше. С тех пор мы все время вместе! Он охотно поддерживает мои спонтанные поездки и с радостью едет со мной и находит себе занятие.

Мы с ним провели месяц в Индийском ашраме Иша у Садхгуру. В Лос-Анджелесе жили на берегу океана в Санта-Монике. Частенько ходили на показы фильмов в Академию Оскар. Так встретили легендарного Квитси Джонса, продюсера Френка Синатры и Майкла Джексона. Гера записался на курсы английского, мы вместе ходили на кастинги, и его даже хотел утвердить режиссёр на телевизионный фильм, но потом узнали, что виза у него была пока туристическая. Конечно, я делилась с ним всем, что знала. То, что он уже имеет в Америке за месяц, я добивалась годами. Мы посетили Сан-Франциско и Вегас, были свидетелями на свадьбе у друзей. Не знаю, может это и подтолкнуло его к мысли о нашей с ним свадьбе...

Предложение руки и сердца он мне сделал на большом воздушном шаре, подарил колечко, это был сюрприз.

Марина Орлова выходит замужФото: Личный архив

- Какое кольцо подарил?

- Колечко особенное! Точь-в-точь такое же, как было у Грейс Келли, я сразу его узнала. Это самое красивое кольцо в истории. Понятия не имею, где он его взял и во сколько оно обошлось, но безусловно это самый красивый подарок из тех, что я когда-либо получала!

- Где планируете жить (в какой стране), вы же часто бываете в Америке, где у вас свой дом?

- Да, меня тоже волновал этот вопрос, но Гера быстро сделал визы и в США, и в Европу, и даже в Индию. Я та ещё путешественница, но вместе мы посетили уже 9 стран, 22 города, сменили место ночлега 20 раз! В путешествиях месяц идёт за год, это самый лучший способ набраться мудрости, не постарев. Нам комфортно вместе, мы оба любим активный образ жизни. Ежедневно проходили пешком около 20 км и, улицы, что называется, стыли в ожидании наших подошв. Все путешествия были совершенно разными.

В Москве мы будем жить в новой квартире, ремонт в которой мы делали вместе, все безумные придумки дизайна шли только от нас двоих. Она ещё не до конца готова, но мы ее потихоньку обживаем. Надеюсь, наш дом будет всегда полон друзей и родных.

Это Рождество мы встречали вместе с его семьей. Глядя на его родителей, на бабушку, я поняла, в кого он такой открытый, позитивный, добросовестный. Думаю, многое идёт от семьи. Моя семья тоже приняла его за своего мгновенно. Летом в Пятигорске он 3 недели жил у моих родителей. Помогал папе починить ступеньки, водил моего маленького племянника Эммануэля в садик.

Признаюсь, Гера является полной противоположностью того образа мужчины, который, я думала, мной выверен и не подлежит изменению. Во-первых, я всегда придерживалась мысли, что мужчина должен быть немного симпатичнее обезьяны, а красавцы актеры во мне никогда не вызывали интереса, так как всем известно, они должно быть нарциссы и подлецы! Мне же хотелось оставаться единственной опасной красоткой в паре, чувствовать с каким восхищением мною любуются мужчина, на какие подвиги он готов пойти, чтобы удержать меня рядом. Меня всегда привлекали мужчины, которые уже крепко стоят на ногах и не в ущерб себе могут побаловать меня колечком от Тиффани или сережками от Картье. Сейчас я вижу, что и сама была эгоисткой, а, возможно, просто никого никогда не любила. Гера совершенно перевернул мой устоявшийся мир. Он молод, красив как Дориан Грей, девушки ставят ему лайки в Инстаграмме. Не буду отрицать, для меня его черты являются самыми красивыми из тех, что мне приходилось видеть в кино, в истории, среди людей. Однако внешность является лишь маленьким бонусом ко всем остальным его положительным качествам. Он очень внимательный, талантливый и как ни странно мудрый. И помимо наших романтических отношений, я могу сказать, что он стал мне лучшим другом, к которому я могу обратиться в любое время по какому угодно вопросу!

Кстати, у него есть брат-близнец Аркадий, о котором Гера не сразу мне рассказал. Они с детства, как выяснилось, любили подменять друг друга при необходимости. И в начале наших с Герой отношений, когда он не мог быть на каких-то мероприятиях, куда меня приглашали, он отправлял ко мне своего брата-близнеца! И я даже не замечала подмены! А потом познакомилась и с его братом, шутила, что если и расстанусь с Герой, то только ради его брата (смеется).

Раньше Марина зарекалась, что замуж никогда не выйдетФото: Личный архив

А если серьезно, наши отношения с Герой крепнут, похоже, мы действительно подходим друг другу!

Георгий: «Нам повезло»

- Георгий, как давно вам пришла мысль сделать Марине предложение?

- Чуть ли не в начале нашего с ней знакомства, все стало понятно буквально спустя пару месяцев, как мы пожили вместе, узнали друг друга поближе и поняли, что отлично друг другу подходим.

Само предложение руки и сердца было для неё сюрпризом, а преподнёс я ей это как рабочий процесс, что надо отснять ролик. Днём ранее отправились с ней вместе выбирать мне и ей костюм и платье, конечно же, под предлогом, что это одежда исключительно для съёмок.

И вот наступает утро, за окном ещё темно, и мы отправляемся в путь, приезжаем, а там уже стоит готовый, во всей красе шар в виде сердца. Конечно же, она подумала, что это для неё, но персонал очень убедительно давал понять, что это у нас «сьемки». И вот, взлетев и паря в открытом и чистом небе, я сделал ей предложение руки и сердца.

Что в этот момент чувствует мужчина? Этот момент очень волнительный, потому что ощущаешь всю ответственность. Это не просто там, например, отважиться и пойти первым сдавать дипломную работу, это взять под свою опеку человека.

Стереотипом нового времени считается, что мужчины боятся связывать себя узами брака, никто не торопится, придумывают сотни причин, чтобы не расписываться и жить только гражданским браком. Мое отношение к этому немножко другое, конечно же, я солидарен с сильной половиной, что торопиться не надо, только вот полностью отказываться от этого решения - не мой вариант. Я считаю, что такое событие - неотъемлемая часть отношений, ведь весь этот процесс, начиная от предложения руки и сердца, заканчивая отправлением в свадебное путешествие, настолько ярок и эмоционален. И он никак не может отсутствовать ни в жизни девушки, ни в жизни мужчины.

Я знаю, что Марина зарекалась, что замуж никогда не выйдет. Я сам никогда раньше не делал предложение девушкам. Но все мы люди, и все мы можем менять своё решение, я считаю, что мне наверно просто повезло, повезло, что я нашёл ее, а ей - что нашла меня. Мы рядом друг с другом чувствуем полную гармонию, не ссоримся, потому что всё и всегда обсуждаем, ничего не скрываем, наверно, это и даёт уверенность.