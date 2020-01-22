2020-01-22T23:07:49+03:00
Общество

Экологи рассказали, какие отразится аномальное потепление на животных России

Теплая зима на северо-западе России повлияла не только на быт человека, но и может серьезно изменить жизнь четырехногих и пернатых обитателей лесов и рек
Анна ГЛАДКИХ
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еплая зима на северо-западе России повлияла не только на быт человека, но и может серьезно изменить жизнь обитателей лесаеплая зима на северо-западе России повлияла не только на быт человека, но и может серьезно изменить жизнь обитателей лесаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Большинство животных и птиц рады теплой зиме - ведь если нет снега, то проще добывать пищу. Некоторые перелетные птицы даже остались зимовать в наших широтах, хотя обычно улетают на юг.

Однако внезапное потепление принесло не только плюсы, но и минусы для фауны. Так, самые большие проблемы испытывают животные, напрямую зависящие от снега и льда. Например, зайцы, перелинявшие еще в ноябре-декабре и получившие белые шубки, на темном фоне стали заметными, а значит хищникам проще их заметить. Это существенно снижает для косоглазых шансы на выживание.

Отсутствие снега в Финском заливе также может сыграть роковую роль в судьбе балтийских кольчатых нерп. Дело в том, что в марте самкам пора будет приносить потомство. Обычно нерпята появляются на свет на льдинах уже в марте, и первое время они должны будут прятаться в снежных укрытиях. Если ледовый покров не установится, то значительная часть нерпят погибнет, рассказали «Российской газете» в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга.

Аномально теплая зима сказалась и на состоянии флоры. Так в Санкт-Петербурге даже расцвели первоцветы и выросли грибы. В московском регионе эта зима обещает стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений, а это может сулить серьезные проблемы для лесных обитателей. Обычно мелкие грызуны, такие, как полевки, укрываются под толстым слоем снега — там для них достаточно корма, так что они могут даже размножаться зимой. Но если снежная подушка недостаточна — поголовье грызунов может значительно сократиться, а это значит, что не будет и корма для мелких и средних хищников, таких как лисы, совы.

Кроме того, отсутствие достаточного снежного покрова может вызвать бессонницу у медведей. Обычно косолапые хорошо высыпаются, когда их ничто не тревожит, и в этом плане качество берлоги играет важную роль. А то, насколько уютной для медведя будет берлога во многом зависит от слоя снега сверху.

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