Перепись голубей и тату-батл «Сталинградская битва»
В Магнитогорске на Крещение единственная освященная прорубь стала платной
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В Волгограде в честь годовщины Победы проведут тату-батл «Сталинградская битва»
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В Перми проведут перепись голубей
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Уборщица из Челябинска несколько лет не убиралась в квартире, потому что уставала на работе
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В Комсомольске-на-Амуре 36-летний рабочий оптовой базы через балкон влез в чужую квартиру на 10-м этаже, чтобы выспаться
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Агрессивные страусы в штате Теннесси украли еду у оленя и довели женщину до истерики
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Американец попросил суд разрешить ему уладить разногласия с бывшей женой с помощью самурайского меча
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В Ивановской области вора-рецидивиста задержали, когда он катался на украденном трехколесном детском велосипеде
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Российский блогер забрался на пирамиду, чтобы набрать больше лайков, а спустился уже в тюрьму
ИСТОЧНИК KP.RU