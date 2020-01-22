Перепись голубей и тату-батл «Сталинградская битва»

В Магнитогорске на Крещение единственная освященная прорубь стала платной

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В Волгограде в честь годовщины Победы проведут тату-батл «Сталинградская битва»

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В Перми проведут перепись голубей

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Уборщица из Челябинска несколько лет не убиралась в квартире, потому что уставала на работе

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В Комсомольске-на-Амуре 36-летний рабочий оптовой базы через балкон влез в чужую квартиру на 10-м этаже, чтобы выспаться

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Агрессивные страусы в штате Теннесси украли еду у оленя и довели женщину до истерики

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Американец попросил суд разрешить ему уладить разногласия с бывшей женой с помощью самурайского меча

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В Ивановской области вора-рецидивиста задержали, когда он катался на украденном трехколесном детском велосипеде

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Российский блогер забрался на пирамиду, чтобы набрать больше лайков, а спустился уже в тюрьму