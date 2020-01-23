Последнее признание Бориса Березовского: Девушка бросила, денег не осталось

23 января Борису Березовскому исполнилось бы 74 года. Но семь лет назад беглый олигарх был найден повешенным в своем английском особняке в Аскоте.

Обстоятельства гибели Березовского 23 марта 2013 года до сих пор туманны. Одни уверяют, что не мог такой жизнелюб наложить на себя руки. А вот бывший охранник Березовского Сергей Соколов высказывал версию, что олигарха могли убрать западные спецслужбы.

- Бориса Абрамовича убили из-за того, что он обладал определенной секретной информацией и собирался ее рассказать Владимиру Путину. Не зря же он накануне смерти написал покаянное письмо президенту, - рассказывал бывший телохранитель Березовского.

Был в депрессии, хотел продать яхту

Адвокат Александр Добровинский уверяет, что стал последним человеком, с которым общался Березовский.

- Александр Андреевич, вы с ним плотно общались?

- Близки мы никогда не были, но я знал Березовского в разные времена. И когда он был всесилен, и когда просил денег в долг. Деньги ему нужны были на суд с его бывшим бизнес-партнером Романом Абрамовичем. Борис Абрамович впоследствии суд проиграл. Потом он обратился ко мне - хотел продать свою яхту. Последние дни своей жизни он, конечно, был в депрессии. Мы с ним часто разговаривали по телефону.

«Мечтал вернуться победителем»

- Он действительно хотел вернуться в Россию?

- Конечно. Другое дело, что он хотел вернуться победителем. Со щитом, а не на щите. Но все склонялось к тому, что он стал отработанным материалом, не интересным ни Западу, ни России. Его круг общения быстро сузился после того, как Бадри Патаркацишвили (его называли держателем казны Березовского. - Ред.) скончался, и Борис Абрамович остался без средств. Все его деньги были у Бадри. Но родственники Патаркацишвили так не думали, и после смерти Бадри поделили эти деньги между собой. С этим было связано депрессивное состояние Березовского.

- Вы известный коллекционер. Березовский тоже что-то коллекционировал?

- Борис Абрамович разве что-то коллекционировал, кроме женщин? - смеется Добровинский. - Он, конечно, купил несколько дорогих картин. В частности, работу Модильяни. И к этой картине было много вопросов у специалистов, потому что она не числилась в каталоге этого художника. При жизни, когда у Бориса Абрамовича уже были серьезные проблемы с деньгами, он пытался ее продать - не получилось. Картина была продана детьми Березовского уже после его смерти.

- Бывший охранник Березовского Сергей Соколов уверял, что Березовский обладал неким компроматом на олигархов, которые готовили заговор против Путина, переворот. Мол, БАБ пытался передать президенту эти сведения.

- Не думаю. Во-первых, из олигархов, с которыми Березовский интенсивно общался в период своей жизни в России до конца 2000 года, людей, которые могли сделать этот переворот, уже не было в стране. К 2003 году не осталось той олигархической верхушки, которая была во время «золотых дней» Березовского. Появился новый клан влиятельных людей. И последним человеком, кому они могли довериться, был Березовский. Поэтому он не владел никакой серьезной информацией.

- Почему до последних дней его окружало так много охраны?

- Кто вам сказал? У него практически не было друзей и помощников. Под конец жизни у него остался один охранник - израильтянин, который, собственно, нашел его тело. На большой штат охраны уже не было денег. Один из мифов о Борисе Абрамовиче - он такой стяжатель, который делал все, чтобы заработать миллионы. Нет. Это была его игра. Он переставлял шахматные фигуры и был очень большого о себе мнения, кстати. Отличался нарциссизмом и, к сожалению, не имел ни капли самоиронии...

«Чудилось инвалидное кресло»

- За полтора часа до смерти мы разговаривали с Березовским по телефону, - продолжает Добровинский. - Я, кстати, в силу обстоятельств первым узнал, что он покончил с собой. Но его самоубийство, которое для меня очевидно, лишь говорит о том, что у Бориса Абрамовича были пусты карманы. Проигранный суд Абрамовичу, смерть Бадри и потеря денег, неимоверное количество долгов, да еще и девушка, которая его бросила.

- Вы говорите про Дарью Коновалову (победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России» была моложе БАБа на 42 года. - Ред.)?

Дарью Коновалову называют последней любовью беглого олигарха.Фото: Instagram.com

- Да. Он же любвеобильный такой был, а потом вдруг все растаяло. И деньги, и женщины... Когда мы с ним общались, будущая жизнь представлялась ему в ужасном свете: инвалидное кресло, а рядом только черная женщина из социальной службы везет его по Гайд-парку. Его никто не узнает, у него нет друзей.

А дальше - только дом престарелых. Конечно, он не мог все это пережить.

Справка «КП»

Александр ДобровинскийФото: Мила СТРИЖ

Александр ДОБРОВИНСКИЙ - адвокат, 65 лет. Представляет интересы звезд эстрады (например, Киркорова), бизнесменов. Коллекционер. В его коллекции более 40 тыс. экспонатов, в том числе уникальные образцы советского фарфора (выставлялись в Пушкинском музее), подлинники великих художников. Самый крупный экспонат - дача актрисы Любови Орловой, ее Добровинский выкупил у родни актрисы за 30 тысяч долларов.

С Борисом Березовским Добровинский познакомился в 2000-е во время судебного процесса: олигарх пытался захватить здание в центре Москвы. Адвокат представлял оппонентов БАБа. Березовский суд проиграл, но после этого стал общаться с Добровинским.

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Это же надо было умудриться так прожить жизнь и так умереть, чтобы спустя шесть лет об этом спорили... Я о Березовском. Борисе Абрамовиче. Который 23 марта 2013 года добровольно ушел из жизни в поместье под Лондоном. Или не ушел? Или его ушли? (подробнее)