Полезные фишки из гаража

Зимой у машин реже случаются банные дни, особенно если их владельцы предпочитают мыть и чистить авто своими руками. Так что все средства для ухода за авто можно перенести домой и пустить в дело.

Непромокаемая защита одежды и обуви

Обувь быстро развалится, если за ней не следить. Мыть, начищать кремом - это само собой, а вот покрыть пропиткой - уже для понимающих. Такими обувными спреями мало кто пользуется, они недешевые, да и запах от них жуткий, когда обрабатываешь. А вот автомобильные защитные составы творят чудеса! Их же разрабатывают для кожаных салонов машин и сидений мотоциклов, так что капли воды просто отлетают, если использовать такую жидкость для обуви.

Пропитки бывают и для тканевых салонов, мягких крыш кабриолетов, так что спортивные куртки, штаны и шапки тоже можно сделать непромокаемыми, дышать ткань от этого не перестанет.

Цена: 300 - 500 рублей за флакон.

Для зеркал в ванной

И снова защита от влаги, но уже для стекла. Есть флаконы со длинным названием «Очиститель-антизапотеватель». Но эффект - удивительный! Если протереть зеркало в ванной салфеткой с таким средством, то после горячей воды никакой испарины на стекле не будет.

Состав образует на поверхности такое покрытие, что оно как бы растягивает капельки воды и превращает запотевание в тончайшую прозрачную пленку. Но никаких разводов и прочих следов нет, стекло сверкает.

Цена: 100 - 200 рублей за флакон.

Прозрачные панели душевой кабины, кафель рядом с раковиной можно обработать средством «Антидождь». Тут уже немного другой эффект, вода просто отлетает, так что капель и известкового налета после их высыхания не останется. Только надо знать, что на поверхности будет прозрачный слой, который невероятно сложно смыть. Он ведь воду отталкивает, вот и будет с ней бороться до последнего.

Цена: 300 - 400 рублей.

Чтобы двери не скрипели

Универсальные смазки с числом 40 в названии (они бывают разными - WD-40, LM-40, RF-40) тоже помогут в быту. Работает это так: состав жидкости вытесняет воду и делает скользкими поверхности, которые трутся между собой.

Что-то открутить, заставить замолчать скрипучую дверную петлю, открыть заедающий замок, смазать велик, колеса чемодана или детской коляски, разморозить замок на дачных воротах - есть уйма мест для их применения.

Цена: 250 - 300 рублей.

Долой этикетки

С этой проблемой все хозяйки знакомы. Магазинные и фабричные бумажные этикетки, которые ничем не отскрести от пластиковой или стеклянной посуды, просто на щелчок пальца отскакивают после использования смывателя клея от этикеток. Да-да, есть такие специальные баллончики у производителей автомобильной химии, с их помощью смывают клей от тонировки стекол, пленки с кузова, наклеек эвакуаторщиков на дверях.

Их тоже бывает множество у разных производителей, обычно их обозначают словами label off - «удаление этикетки» по-английски. Только в случае с использованием такого средства надо помнить, что растворить сильный клей может уж очень токсичное вещество, нужно быть с ним осторожнее.

Цена: 200 - 500 рублей.

Вообще автомобильные клеи, герметики, полироли всегда имеют более сильное действие в сравнении с бытовыми. Потому после ремонтов или творчества используйте выпускающиеся для автомобилистов пасты или кремы для очистки рук. Они прекрасно смоют грязь, при этом коже не навредят, даже увлажнят ее. Смело пользуйтесь.