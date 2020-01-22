Полезные фишки из гаража
Зимой у машин реже случаются банные дни, особенно если их владельцы предпочитают мыть и чистить авто своими руками. Так что все средства для ухода за авто можно перенести домой и пустить в дело.
Непромокаемая защита одежды и обуви
Обувь быстро развалится, если за ней не следить. Мыть, начищать кремом - это само собой, а вот покрыть пропиткой - уже для понимающих. Такими обувными спреями мало кто пользуется, они недешевые, да и запах от них жуткий, когда обрабатываешь. А вот автомобильные защитные составы творят чудеса! Их же разрабатывают для кожаных салонов машин и сидений мотоциклов, так что капли воды просто отлетают, если использовать такую жидкость для обуви.
Пропитки бывают и для тканевых салонов, мягких крыш кабриолетов, так что спортивные куртки, штаны и шапки тоже можно сделать непромокаемыми, дышать ткань от этого не перестанет.
Цена: 300 - 500 рублей за флакон.
Для зеркал в ванной
И снова защита от влаги, но уже для стекла. Есть флаконы со длинным названием «Очиститель-антизапотеватель». Но эффект - удивительный! Если протереть зеркало в ванной салфеткой с таким средством, то после горячей воды никакой испарины на стекле не будет.
Состав образует на поверхности такое покрытие, что оно как бы растягивает капельки воды и превращает запотевание в тончайшую прозрачную пленку. Но никаких разводов и прочих следов нет, стекло сверкает.
Цена: 100 - 200 рублей за флакон.
Прозрачные панели душевой кабины, кафель рядом с раковиной можно обработать средством «Антидождь». Тут уже немного другой эффект, вода просто отлетает, так что капель и известкового налета после их высыхания не останется. Только надо знать, что на поверхности будет прозрачный слой, который невероятно сложно смыть. Он ведь воду отталкивает, вот и будет с ней бороться до последнего.
Цена: 300 - 400 рублей.
Чтобы двери не скрипели
Универсальные смазки с числом 40 в названии (они бывают разными - WD-40, LM-40, RF-40) тоже помогут в быту. Работает это так: состав жидкости вытесняет воду и делает скользкими поверхности, которые трутся между собой.
Что-то открутить, заставить замолчать скрипучую дверную петлю, открыть заедающий замок, смазать велик, колеса чемодана или детской коляски, разморозить замок на дачных воротах - есть уйма мест для их применения.
Цена: 250 - 300 рублей.
Долой этикетки
С этой проблемой все хозяйки знакомы. Магазинные и фабричные бумажные этикетки, которые ничем не отскрести от пластиковой или стеклянной посуды, просто на щелчок пальца отскакивают после использования смывателя клея от этикеток. Да-да, есть такие специальные баллончики у производителей автомобильной химии, с их помощью смывают клей от тонировки стекол, пленки с кузова, наклеек эвакуаторщиков на дверях.
Их тоже бывает множество у разных производителей, обычно их обозначают словами label off - «удаление этикетки» по-английски. Только в случае с использованием такого средства надо помнить, что растворить сильный клей может уж очень токсичное вещество, нужно быть с ним осторожнее.
Цена: 200 - 500 рублей.
Вообще автомобильные клеи, герметики, полироли всегда имеют более сильное действие в сравнении с бытовыми. Потому после ремонтов или творчества используйте выпускающиеся для автомобилистов пасты или кремы для очистки рук. Они прекрасно смоют грязь, при этом коже не навредят, даже увлажнят ее. Смело пользуйтесь.
ИСТОЧНИК KP.RU