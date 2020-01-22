И складная елка в подарок

Есть в интернете сообщества, где любой может поделиться случаем из жизни, мыслью, наблюдением. И люди рассказывают порой весьма забавные вещи.

«Вчера моя кошка уселась задницей на ноутбук и каким-то невероятным сочетаем клавиш поставила на нем родительский контроль. Советую всем родителям: реально работает штука, потому что я так и не смогла его снять...»

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«Иду на работу, впереди маленькая девочка с портфелем направляется в школу. Идет вприпрыжку, песенку напевает, портфелем машет. Наперерез ей шагают две девчушки такого же возраста, позвали первую по имени. Она махнула в их сторону рукой: «Не мешайте радоваться!», и дальше песню поет, портфелем машет... Теперь, когда мне портят настроение, про себя говорю: «Не мешайте радоваться». Вроде и жить легче».

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«У меня взрывной характер, а у мужа - наоборот. Когда ссоримся, он быстро остывает, а я еще полчаса-час могу ходить и психовать. Муж даже в церковь пошел спросить по этому поводу совета, и батюшка дал совет. Теперь, когда я начинаю злиться и психовать, муж молча подходит ко мне, крепко обнимает, целует в шею и плечо. Я моментально успокаиваюсь. Такого антидепрессанта я еще никогда не видела!»

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«Мне на Новый год подарили тубус. Нормальный такой, здоровенный черный тубус. С ремешком, чтобы таскать было удобно: закинул на плечо и пошел. Осталось только выяснить, куда идти. Я не архитектор, не художник, не инженер. У меня нет холстов и ватмана. Зато есть тубус. Буду в нем багеты из булочной носить».

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«Решили поиграть с пацанами в футбол. Отлично так поиграли! Два фингала, два вывиха, куча ушибов, одно сотрясение и один перелом. Нам по 45 лет».

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«Мне на Новый год подарили самораскладывающуюся новогоднюю елочку: нажимаешь кнопку, и она раскладывается уже наряженная и светится. Эти божественные современные технологии! Теперь с нетерпением жду следующий Новый год».

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«Была у меня одна странность года два назад. Наткнулась я тогда на молодую пару ВК, смотрела фото, смотрела на их жизнь. Спустя какое-то время, когда зашла на страницу, увидела свадебные фотки, потом и первые фото их ребенка. Искренне радовалась за них. Буквально неделю назад вспомнила о них, зашла на страницу, а там развод. Чуваки, ну чего вы так...»

С сайта www.vk.com/overhear.