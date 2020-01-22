2020-01-22T00:56:51+03:00
Спорт

Тина Канделаки: «Успех Олимпиады были трамплином для подлинного карьерного прорыва Дмитрия Чернышенко»

Известная ведущая прокомментировала назначение нового вице-премьера
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьеромДмитрий Чернышенко назначен вице-премьеромФото: Александр ГЛУЗ
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Назначение Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера прокомментировала известная журналистка, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» и ведущая Радио «Комсомольская правда» Тина Канделаки.

«Для меня сегодня ключевым назначением является назначение Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера, - написала Тина Канделаки в своем телеграмме. - Я знаю Дмитрия Николаевича очень давно — знаю как блестящего менеджера и настоящего визионера. Успех Олимпиады, развитие «Газпром-Медиа Холдинга», как видно, были трамплином для подлинного карьерного прорыва. В стране мало людей, которые могли бы справиться с такой ответственной задачей, — говорю это как человек, проработавший с Дмитрием Николаевичем бок о бок столько лет. Было приятно работать вместе. Желаю еще больше побед на новом поприще».

Тина Канделаки работала с Дмитрием Чернышенко в холдинге «Газпром-Медиа». Известная ведущая является генеральным продюсером спортивного канала «Матч ТВ», который входит в холдинг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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