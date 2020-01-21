Биография нового вице-премьера Дмитрия Чернышенко: кто в правительстве будет отвечать за спорт и культуру

Вице-премьером, отвечающим за спорт и культуру, стал Дмитрий Чернышенко. Он учился в «Станкине» вместе с Михаилом Мишустиным, делал рекламу для МММ, а потом организовал лучшую в историю Олимпиаду в Сочи, и не попал в допинговый скандал. Это далеко не все этапы биографии Дмитрия Чернышенко.

Как и Мишустин, закончил «Станкин»

Дмитрий Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. Окончил Московский государственный технологический университет «Станкин» (как и премьер-министр Мишустин), а потом ушел в рекламный бизнес. В начале 1990-х Чернышенко был соучредителем агентства Media Arts, а позже и вице-президентом холдинга.

Принято упоминать одну из красочных деталей, относящихся к этой части биографии Дмитрия Чернышенко: первый свой гонорар в рекламном бизнесе в 1,5 тыс долларов он получил за создание заставки в рекламе «МММ».

Успех Сочи-2014

В начале 2002 Чернышенко возглавил возглавил компанию спортивного маркетинга Sportima. С продвижения «Лыжни России» и началась его спортивная карьера. Тогда же он сошелся с Вячеславом Фетисовым: считается что именно прославленный хоккеист, возглавлявший в то время Федеральное агентство, знакомил Чернышенко с миром большого спорта

Там Дмитрий Чернышенко освоился довольно быстро. В 2005 году он возглавил Заявочный комитет «Сочи-2014». А после того, как МОК выбрал Сочи столицей Олимпиады, Чернышенко стал главой Оргкомитета Игр-2014.

Организация Сочи-2014 всеми была признана не просто успешной, а триумфальной. Западная пресса, а так же спортсмены и чиновники, изначально скептически настроенные к идее проведения Олимпиады в России, очень высоко оценили уровень турнира. Положительных и даже восторженных откликов было необычайно много. И сразу после закрытия Олимпиады в спортивных кругах долго обсуждали какая награда ждет главу Оргкомитета Сочи-2014.

КХЛ - награда за Олимпиаду

Но по окончании Олимпийских игр Дмитрий Чернышенко ушел в бизнес – он ненадолго возглавлял инвестиционную компанию Volga Group Геннадия Тимченко. Впрочем довольно быстро вернулся в большой спорт, и стал президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). А с 2015 года Дмитрий Чернышенко генеральный директор и председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга».

Континентальная хоккейная лига – пожалуй, один из самых мощных и успешных глобальных проектов России в спорте. В КХЛ удалось собрать клубы из разных стран и сделать почти невозможное - коммерчески успешны турнир континентального масштаба, который имеет и геополитическое значение. В том же футболе, например, подобное сделать не удалось, а в баскетболе лига получилось меньшего масштаба. И когда Чернышенко пришел в КХЛ, лиге удалось здорово прибавить в маркетинге.

С тех пор Дмитрий Чернышенко плотно ассоциируется с хоккеем. Но на сегодняшний день он один из немногих героев Сочи-2014, которых вообще никак не коснулись допинговые скандалы. А в данный момент это один из немаловажных факторов.