Кабмин помолодел: средний возраст членов правительства Мишустина - 50 лет, Медведева - 53

Новое правительство во главе с премьером Михаилом Мишустиным стало одним из самых молодых в истории современной России. И это при том, что при Медведеве правительство уже сильно помолодело. В общей сложности шестнадцать и.о.министров (статус исполняющих обязанности они получили после отставки премьера Дмитрия Медведева) сохранили свои посты в новом правительстве.

«Комсомолка» посчитала средний возраст членов старого и нового состава кабмина. И вот, что у нас получилось.

Средний возраст членов правительства по руководством Михаила Мишустина составляет 50,5 лет. Самые молодые министры - это глава Минкультуры Ольга Любимова, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Им всем по 39 лет. Всего на год их старше глава Минкомсвязи Максут Шадаев, а также министр экономического развития Максим Решетников (им по 40 лет). Любопытно, что Решетников сменил на этом посту самого молодого министра в правительстве Медведева 37-летнего Максима Орешкина.

Самый «возрастной» министр в новом кабмине - это глава МИД Сергей Лавров. Собственно, он был таким и в правительстве Медведева. Средний возраст членов правительства Медведева - 52,9 года.

Гендерный состав нового правительства изменился не сильно. В правительстве Медведева было четыре женщины (вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер Ольга Голодец, глава Минздрава Вероника Скворцова, министр просвещения Ольга Васильева). А вот в правительстве Мишустина их всего три: сохранившая пост вице-премьера Татьяна Голикова, вице-премьер Виктория Абрамченко и министр культуры Ольга Любимова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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