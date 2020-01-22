В пиджаке на голое тело: Супермодель Белла Хадид прошла по подиуму Парижской Недели моды без лифчика

В Париже началась Неделя высокой моды: в столицу Франции съехались голливудские звезды и самые красивые модели планеты. В числе звездных гостей – Моника Белуччи, Риз Уизерспун, Ума Турман, Сигурни Уивер, Наталья Водянова и многие другие знаменитости. Свои весенне-летние коллекции 2020 года уже показали Chanel, Dior и Armani. Минувшим вечером прошло дефиле французского модного дома Alexandre Vauthier, главной звездой которого стала супермодель Белла Хадид.

23-летняя американка сразила зрителей смелым образом. Белла прошла по подиуму в белом брючном костюме, главной изюминкой которого стал пиджак, накинутый прямо на голое тело. Супремодель не надела бюстгальтер, но при этом смело распахнула жакет, демонстрируя безупречную грудь.

Модель прошла по подиуму в пиджаке на голое тело.Фото: REUTERS

Стилисты сделали Белле нейтральный макияж, а волосы собрали в простой хвост. Манекенщица выглядела естественно и вместе с тем очень соблазнительно.

Белла Хадид – одна из самых успешных и востребованных моделей. Она - дочь калифорнийского миллионера Мохамеда Хадида и голландской манекенщицы Иоланды Фостер. У Беллы есть старшая сестра Джиджи, также успешная модель. Девочки с детства крутилась за кулисами модных показов и, повзрослев, пошли по стопам матери.

Белла стала звездой показа модного дома Alexandre Vauthier.Фото: REUTERS

Сестры – звезды соцсетей, только в Инстаграме у них миллионы подписчиков. Джиджи и Белла участвуют во всех Неделях моды, от Парижа до Милана. Модные дома и известные бренды выстраиваются в очередь к ним с предложениями о сотрудничестве.

C такой успешной карьерой девушки входят в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. Джиджи занимает седьмую строчку рейтинга Forbes с годовым доходом в 9,5 млн. долларов, а Белла – восьмую, ее годовой заработок – 8,5 млн. Сестры сотрудничают с такими известными марками, как Dior, Bulgari и Tag Heuer.

Супремодель не надела бюстгальтер, но при этом смело распахнула жакет.Фото: REUTERS

Удивительно, что при такой популярности Белла остается одной – по крайней мере, у нее нет официального бойфренда. Девушка не появляется на публике ни с кем из мужчин и, похоже, ни с кем не встречается. Время от времени ходят слухи о том, что она положила глаз на какого-нибудь парня. Но чаще всего они не подтверждаются.