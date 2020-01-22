Звёздная кинопремьера: Грачевский с беременной женой, красавчик-сын Нагиева и экс-жена Шнурова с новым спутником

История маникюрщицы из Воронежа, которая записывала в блокнотик все свои мечты, выйдет на большие экраны 23 января. Но светская кинопремьера, как всегда, состоялась на пару дней раньше официального старта: вечером вторника актёры, режиссеры, блогеры и модели собрались в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате, чтобы первыми увидеть комедию «Марафон желаний». Звёзды позировали на красной дорожке, попутно рассказывая, как правильно мечтать и посылать в космос свои запросы.

Гудков целовал поклонниц

- Я играл и уродцев, и маньячил, но этот герой просто мерзавец, переплюнул их всех! - описывал свою роль шоумен Александр Гудков, который также написал для картины все диалоги и шутки. - Вы же знаете, что мы взяли реальный тренинг, который идёт по всей стране? Все мои знакомые его прошли, все уши прожужжали - я как будто сам побывал там раз 400! Что до техники исполнения желаний - визуализация, записи в блокноте и прочее, это реально работает. И в этом нет волшебства, только закон причины и следствия. Это заложено в нас с молоком матери. У меня давным-давно сбылась одна мечта: я сильно хотел попасть в высшую лигу КВН, а нас никак не брали. И когда я уже оставил эти мысли, нас наконец-то взяли.

Пользуясь случаем, поклонницы признались Гудкову в своих желаниях: совместное селфи и поцелуй. И надо сказать, шоумен не растерялся - с удовольствием обнимал девушек и смачно чмокал их в обе щеки.

Кирилл НагиевФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот другой любимец женщин - красавец Кирилл Нагиев, сыгравший в кадре любовь с Аглаей Тарасовой, перед десятками камер словно отбывал трудовую повинность: старался спрятаться от репортеров, все время говорил по телефону и на вопросы отвечал односложно.

Аглая Тарасова и Юрий КолокольниковФото: Михаил ФРОЛОВ

«Ну как попал в проект - позвали на кастинг», «Спросите об этом у продюсеров», «Желания я не записываю», - добиться внятного интервью от сына главного секс-символа страны так и не удалось. Зато он с удовольствием позировал фотографам с партнёршей Аглаей и режиссёром Дарьей Чарушей, для которой эта работа стала дебютной - в режиссерское кресло она пересела с... диджейского пульта. Да, Чаруша прежде всего музыкант, певица и актриса.

Режиссёр Дарья ЧарушаФото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория ЛопыреваФото: Михаил ФРОЛОВ

Прошлись по дорожке и звездные зрители: телеведущая Виктория Лопырева, жена футболиста и звезда Инстаграма Мария Погребняк, дизайнер Мария Цигаль, стилист Влад Лисовец, актрисы Алика Смехова, Екатерина Шпица, Оксана Акиньшина...

Влад ЛисовецФото: Михаил ФРОЛОВ

Мария ПогребнякФото: Михаил ФРОЛОВ

Дизайнер Маша ЦигальФото: Михаил ФРОЛОВ

Отец «Ералаша» Борис Грачевский вывел в свет беременную супругу Екатерину, которая судя по выдающимся формам, совсем скоро станет мамой. Молодая жена в два раза моложе своего знаменитого мужа: ей 34, ему 70. К слову, для режиссёра это будет четвёртый ребёнок от трёх браков.

Борис Грачевский с женойФото: Михаил ФРОЛОВ

Раппопорт воссоединилась с Колокольниковым

Матильда Шнурова со спутникомФото: Михаил ФРОЛОВ

Появилась на премьере и бывшая жена лидера «Ленинграда» Матильда Шнурова. Правда, пока остальные знаменитости работали на камеры, красавица-ресторатор (после развода Матильде остался ресторан в Питере, который они открывали вместе с мужем) незаметно просочилась прямиком в вип-зону, где накрыли столы для звездных гостей. Там Шнурова встретилась с неизвестным кавалером, с которым долго общалась и впоследствии прошла в зал. Как знать, вдруг вслед за экс-супругом, который сразу после развода женился на молодой избраннице Ольге Абрамовой, и Матильда наконец встретила свою любовь? По крайней мере, до этого на всех светских раутах она блистала одна...

Колокольников и Раппопорт с дочерью СофиейФото: Михаил ФРОЛОВ

Не смогла пропустить премьеру и мама Аглаи Тарасовой Ксения Раппопорт. Звезда сериала «Содержанки» появилась в зале с 8-летней дочерью Софией, рождённой в гражданском браке с Юрием Колокольниковым. Даже спустя пять лет после расставания актерам то и дело приписывают возобновление романа, вот и на этот раз Колокольников в темных очках сидел рядом, мило общаясь с родителями Ксении, как в старые былые времена. А для репортеров счастливое семейство даже позировало в полном составе - Аглая, Юрий, Ксения и Соня, демонстрируя полную идиллию.

Актриса и сценарист Светлана УстиноваФото: Михаил ФРОЛОВ