Ленинградская область предложила Санкт-Петербургу составить дорожную карту по строительству мусорных полигонов

Администрация Санкт-Петербурга должна в кратчайшие сроки решить вопрос с переработкой и сортировкой отходов, построив на территории города современные предприятия для утилизации отходов. С таким предложением к властям Северной столицы обратился и. о. начальника Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов.

Сейчас весь мусор из Санкт-Петербурга вывозится и размещается на полигонах Ленинградской области. Его объемы уже достигли критической отметки: количество мусора, который поступает из Санкт-Петербурга, в два с половиной раза превышает объемы отходов, производимых всей Ленинградской областью. К тому же в регионе уже началась «мусорная реформа», тогда как в городе она запланирована только на 2022 год. В таких обстоятельствах администрация Санкт-Петербурга должна срочно решить вопрос с сортировкой и переработкой отходов, которые город вывозит на областные полигоны.

– Ленинградская область предлагает администрации Санкт-Петербурга представить четкую дорожную карту по строительству объектов сортировки и переработки отходов, - говорится в обращении Алексея Пименова. - В связи с тем, что по нормам федерального законодательства строительство полигонов в границах городов исключено, мусор жителей мегаполиса исторически транспортируется и размещается на областных полигонах. При этом объем мусора, который производит Санкт-Петербург, как минимум, в два с половиной раза превышает объем отходов, генерируемых в регионе. В качестве решения проблемы мы предлагаем администрации Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки вернуться к рассмотрению вопроса строительства мощностей по сортировке и переработке отходов на территории города. Власти мегаполиса должны создать условия, при которых объем отходов, транспортируемых для захоронения в Ленинградскую область, будет максимально снижен за счет переработки.

По словам Алексея Пименова, вопрос может быть решен за счет строительства современных мусороперерабатывающих предприятий на территории Ленинградской области. Главное условие — они должны отвечать всем экологическим нормам.

- Если по каким-то причинам мегаполис не готов к развитию инфраструктуры в границах субъекта, Ленинградская область может рассмотреть возможность выделения площадок под строительство таких объектов переработки на своей территории. С главным условием – предприятия должны быть современными и экологически безопасными, - подчеркнул Пименов. - При предоставлении реалистичных и понятных инвестиционных проектов участки под реализацию будут выбраны в сжатые сроки. Это простое решение позволит Ленинградской области эффективно управлять теми полигонами, которые уже включены в территориальную схему обращения с отходами Ленинградской области и предотвратить их расширение в интересах как жителей региона, так и гостей из Санкт-Петербурга, имеющих дачи в Ленинградской области.

Вопрос о переработке отходов, которые Северная столица вывозит в область, не раз поднимался на разных уровнях. Во время большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря корреспондент из Ленинградской области попросил президента РФ ускорить реформу мусора в Санкт-Петербурге, откуда отходы везут в область, где реформа уже стартовала. Глава государства тогда сообщил, что в городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе реформа обращения с ТКО может начаться раньше 2022 года.

С предложением наладить совместный контроль за вывозом мусора в конце декабря к властям Санкт-Петербурга обратился и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что город должен обеспечить сортировку вывозимого мусора, поскольку в Ленинградской области такие требования уже введены. Александр Дрозденко также предложил администрации Санкт-Петербурга дать четкий ответ: собирается ли город возобновлять проекты строительства мусороперерабатывающих заводов.