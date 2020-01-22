Путин - о создателях "групп смерти": Вот такая мразь этим занимается! Я представить не мог, что такие люди существуют

В музыкальной школе города Усмань Липецкой области Владимира Путина поджидали сюрпризы. Перешагнув ее порог, он с удивлением узнал, что школа работает в здании, где раньше находился райком КПСС.

- Директор говорит "С учетом того, что здесь был райком партии, батюшку привели. Он все перекрестил, все очистил", - делился президент услышанным.

Проходя по залам школы, Путин узнал, что в этом доме муз никак не могут изжить проблему с роялем. Его настраивают - он расстраивается, и так раз за разом.

- У меня хорошие связи, я договорюсь, - пообещал президент, имея ввиду приобретение нового инструмента, а не вызов очередного настройщика.

Директор школы не растерялась и тут же сообщила, что им не хватает не только рояля, но еще и автобуса для учеников. Тут уже не выдержал губернатор Липецкой области Артамонов.

- Автобус, позвольте, мы сами решим, а если рояль - то как память, - вмешался он в разговор.

- Разделяем, - согласился Путин. - Вы будете начальником транспортного цеха, а я - по искусству.

К сожалению местных любителей музыки в эту поездку с президентом не успела новый министр культуры, а то она тоже что-нибудь из покупок взяла бы на себя.

Основной целью поездки, впрочем, был разговор с местной общественностью о социальной стороне недавнего Послания. Президенту очень понравился такой способ обратной связи с народом, широко опробованный в прошлом году, и теперь он старается его использовать при первой возможности.

- Мне очень важно послушать ваше мнение о том, что было сказано в Послании, давайте проведем такой совет, - попросил он собравшихся сразу высказываться.

Ему тут же предложили пересмотреть потребительскую корзину россиян, которая рассчитывалась еще в 2012 и с тех пор подустарела. А от нее считаются и получивший в последнее время большое значение размер прожиточного минимума, и МРОТ.

- Структура ее нуждается в совершенствовании, - согласился Путин. - Хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи, фрукты - их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру.

Президенту задали массу вопросов по деталям озвученных в Послании льгот и выплат - когда начнутся, какие документы нужны, куда приходить и как оформлять? И тут он среди прочего дал большой практический совет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756204" frameborder="0"></iframe> Путин ответил на предложение жителя Усмани "больше требовать с чиновников".

- Самое главное, семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, должны до 31 декабря подать все документы, необходимые для получения ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, - сказал Путин. - Начисления пойдут с 1 января текущего года. К июлю мы должны выработать всю нормативную базу, с этим связанную. Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат деньги за весь год.

Но и тут нашлось место политике. Учитель истории поинтересовался - не лучше ли России быть парламентской республикой.

- Возможно ли это у нас? Теоретически - возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет, - ответил Путин. - Чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Есть Жириновский - есть ЛДПР, нет Жириновского...

На этом президент красноречиво развел руками, показывая, какая невеселая судьба рано или поздно ждет ЛДПР,

- Думаю, что для России с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей нужна все-таки крепкая президентская власть, - закончил мысль президент. - Парламентская форма правления широко применяется в Европе и сегодня дает сбои. В некоторых странах не могут сформировать правительство по полгода. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа!

И как человек, переформатировавший свое правительство за три дня, он имел полное право так сказать. В конце президента попросили помочь в борьбе с так называемыми "группами смерти", и оказалось, что это и для него очень близкая тема.

- Что за уроды, откуда они берутся? - изумлялся Путин. - Молодых людей втаскивают в суицид. Я когда впервые столкнулся, открыл рот даже. Не мог себе представить, что такие люди существуют. Но как только полиция ими занялась... Мразь такая, когда полиция к нему пришла, чуть в штаны не наложил, как понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается!