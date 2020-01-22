2020-01-22T16:58:18+03:00
Наука

Из-за аномально теплой зимы в Центральной России проснулись клещи

Обычно сезон клещей начинается в середине апреля. Но из-за аномальной теплой зимы риск есть уже сейчас, предупредили в Роспотребнадзоре
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Ни о каком нашествии клещей речь не идетНи о каком нашествии клещей речь не идетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Из-за аномально тёплой зимы в средней полосе проснулись клещи, предупредили в НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Вообще-то сезон клещей в Московской области обычно начинается во второй декаде апреля. Но сейчас, хоть на календаре и январь, погода как раз соответствует апрельским климатическим нормам.

Поводов для паники нет, успокаивают эксперты. Ни о каком нашествии клещей речь не идет. Для этого должно было бы быть ещё теплее, чем сейчас, около +8 градусов.

Однако единичные экземпляры встретить вполне реально. Так что, если отправляетесь на январские выходные на дачу или в лес, не забывайте об элементарных мерах предосторожности. Надевайте высокие сапоги, брюки заправляйте в сапоги - чтобы даже случайный, ошалевший от климатических аномалий клещ не забрался под штанину. Репелленты или другие химические средства против клещей сейчас не нужны, масштаб не тот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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