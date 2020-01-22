2020-01-22T16:58:36+03:00
Общество

Певица Галина Босая научит музыке ребят из детских домов

Вместе с музыкантами своей группы BOS YA и при поддержке компании “Евраз” она проводит серию мастер-классов для талантливых детей из глубинки
Ольга БОРСКАЯ
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Галина Босая отправилась по городам Сибири, чтобы дать серию мастер-классов для воспитанников музыкальных школ и подопечных детских домов и интернатовГалина Босая отправилась по городам Сибири, чтобы дать серию мастер-классов для воспитанников музыкальных школ и подопечных детских домов и интернатовФото: Из личного архива героя публикации
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- Мы хотим создать “социальный лифт” для музыкальной молодежи, - так говорит Галина Босая. Певица, композитор на этой неделе вместе с участниками группы BOSÁYA отправилась по городам Сибири, чтобы дать серию мастер-классов для воспитанников музыкальных школ и подопечных детских домов и интернатов. Эти обучающие занятия проходят уже второй год при поддержке компании “Евраз”.

В этот раз музыканты посетят небольшие города в Кемеровской области: за плечами уже Таштагол, сейчас группа находится в Междуреченске, впереди - Новокузнецк. Участники группы проводят мастер-классы по вокальному искусству, рассказывают про самые последние тренды современной музыки.

- Аудитория мастер-классов - ребята старше 12 лет, их родители, учителя. На каждом занятии присутствуют 300-400 человек, кроме того огромный интерес вызывают онлайн-трансляции в интернете: их смотрят более 300 тысяч человек, - отметила певица.

В Новокузнецке музыканты посетят три детских дома. Среди воспитанников - ребята с ДЦП, инвалиды-колясочники. К этим занятиям группа готовится особенно ответственно.

- Все эти ребята очень интересуются музыкой, кто-то поет, кто-то даже сам сочиняет. Мы готовим для них специальную программу. Попробуем пропеть с ними вокальные упражнения, дадим ссылки на бесплатные интернет-ресурсы для обучения. Вместе со мной с детьми занимаются еще три педагога. Ударник группы Николай Ветохин разработал свою методику ритма и обучает ей детей. Кто-то из ребят во время мастер-классов сможет даже попробовать самостоятельно играть на ударной установке. Педагог по вокалу, композитор Арнольд Манукян научит ребят технике резонансного пения. А саундпродюсер Вадим Зарюта расскажет, как с помощью одних только мобильных приложений писать свою музыку, - рассказывает Галина Босая.

В детских домах музыканты внимательно послушают талантливых ребят - и подарят им ответный мини-концерт.

Занятия ведут четыре педагога

Занятия ведут четыре педагога

- Я сама выросла в маленьком городке Краснотурьинске и в моем детстве к нам очень редко приезжали действительно профессиональные музыканты. Когда удавалось увидеть, услышать что-то подобное - это производило огромное впечатление, - вспоминает Галина.

Теперь возможность прикоснуться к миру “большой” музыки она хочет и может подарить другим российским детям из глубинки. Ее группа BOSÁYA работала в США, Швеции, Германии, Италии, музыканты активно сотрудничают с крупными международными лейблами, в том числе - с известным саундпродюсером Томми Джи.

- Мы постоянно работаем в системе написания синглов и хитов, “изнутри” знаем, как работает музыкальная индустрия на мировом уровне - и всем этим делимся с ребятами. Мы рассказываем им то, о чем точно не поведают в музыкальных школах, готовим их к будущему, к самостоятельной карьере, подсказываем - как оставаться на волне, создавать уникальную, свою, личную - и в то же время востребованную музыку, - рассказала "Комсомольской правде" Галина Босая.

BOS YA сольный концерт в YOTASPACE .[PROMO]

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