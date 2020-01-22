2020-01-22T17:45:55+03:00
Политика

Первые распоряжения нового премьера: внести изменения в бюджет и дать россиянам деньги, которые им причитаются

Главной задачей своего правительства Михаил Мишустин назвал рост доходов россиян и уровня рождаемости, поддержку нуждающихся, качественное здравоохранение и образование [видео]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Главной задачей своего правительства Михаил Мишустин назвал рост доходов россиян и уровня рождаемости, поддержку нуждающихся, качественное здравоохранение и образование.Главной задачей своего правительства Михаил Мишустин назвал рост доходов россиян и уровня рождаемости, поддержку нуждающихся, качественное здравоохранение и образование.Фото: REUTERS
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На первом заседании кабмина премьер Михаил Мишустин дал поручения правительству, которые нужно выполнить в самое ближайшее время.

- Нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, которые касаются всех социальных выплат, о которых говорил президент в Послании. Я прошу этим заняться незамедлительно. Люди должны получить быстро свои деньги, те, что им причитаются, - сказал Мишустин.

Речь, в частности, идет об увеличении размера материнского капитала и его выплате уже на первого ребенка.

Главной задачей своего правительства Мишустин назвал рост доходов россиян и уровня рождаемости, поддержку нуждающихся, качественное здравоохранение и образование.

– Все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Это наша самая главная задача, этого от нас ожидают, - сказал Мишустин.

Второй важной задачей Мишустин назвал рост экономики.

- Необходимо добиться серьезных изменений климата в предпринимательстве и запустить новый инвестиционный цикл, - отметил премьер.

И третье: активнее реализовывать нацпроекты, чтобы люди быстрее почувствовали изменения.

После этого слово взял министр финансов Антон Силуанов. Он напомнил, что для реализации поставленых президентом целей до 2024 года в общей сложности потребуется найти 4 триллиона рублей.

- Источники есть на реализацию задач, которые поставлены в послании. Основная часть - ресурсы федерального бюджета.

Мы приступили к подготовке поправок в закон о бюджете. В течение месяца мы их подготовим, - сказал Силуанов.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

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