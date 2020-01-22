«Ненавижу длинные юбки с детства»: 10 цитат нового министра культуры Ольги Любимовой
Бывший руководитель Департамента кино Минкульта РФ Ольга Любимова 21 января 2020 года была назначена новым министром культуры вместо Владимира Мединского. «КП» представляет самые яркие цитаты чиновницы, которая в 39 лет возглавила крупное государственное учреждение.
О ДЕТСТВЕ И ВЕРЕ
«Стресс от трех лет обучения в православной гимназии явно свидетельствовал о том, что я в принципе больше никогда не буду в лоне Русской Православной Церкви. К седьмому классу православная гимназия для меня стала лагерем Аль-Каиды*. Единственный из всех моих знакомых, кто сел в тюрьму, был выпускник православной гимназии — за то, что избил негритенка до полусмерти. Я решила: для меня есть Церковь, где есть таинства, есть вера, которую мы исповедуем»
О НАЧАЛЕ РАБОТЫ
«Я мечтала заниматься культурой, театром. Церковью я заниматься не хотела совсем и более того в большинстве случаев скрывала от своих одноклассников крестик. А потом мы с другом пришли в Информационное агентство Русской Православной Церкви. Я очень серьезно подготовилась — надела длинную юбку (а я ненавижу длинные юбки, потому что я с пятого по седьмой класс в них ходила). Правда, не стала надевать платок, и это меня спасло, потому что иначе я бы никогда не пересеклась с теми людьми, с которыми я пересеклась. А меня поразили те люди, которые мне встретились. Правда. Господь управил. Я увидела высоких, красивых, умных, православных, веселых, зажигающих мужчин. Интеллектуалов».
О ЖЕНЩИНАХ И МЯМЛЯХ
«Ветер должен дуть в лицо, как говорил мне любимый мультипликатор Федор Хитрук. Он не должен дуть в спину. Поэтому девочки — крепче. Они у нас рожают. Женщины сами по себе более пробивные. И более усидчивые, и четкие. Любой классный руководитель вам скажет, что девочки стали бойче. Пока мальчик грызет ногти и переживает, что не так написал, девочка — вытерла слезы и пошла дальше. Послал продюсер? Села, взяла на последние деньги чашку кофе и начала писать! Видели мужчин в творческих профессиях? С развязанными шнурками, «одно потерял, второе забыл». Любимый вопрос у меня в департаменте: «А так разве нельзя было?» Зато у девочек все палочки — перпендикулярны. Все на месте. Женские капризы? А мужские вы видели? У нас теперь есть фейсбук, и мы видим, как они выкладывают свою неврастению, и все это читают. Девочка — не истеричка с месячным циклом настроения, это неправда. Она хочет платье и по красной дорожкой!»
О РАБОТЕ В ДЕПАРТАМЕНТЕ КИНО
«Всевозможные нюансы, связанные с государственными контрактами, с получением субсидий – это, конечно, небо и земля по сравнению с обычными типовыми договорами, с которыми я была знакома и как сценарист, и как продюсер, и как сотрудник телеканалов. Ценно, что я изучила работу департамента с самых низов, знаю теперь весь этот документооборот и делопроизводство, понимаю, как и что работает. Это был полезный и замечательный этап в моей жизни».
О КИНОПИТЧИНГАХ И «ЛИШНЕМ» НОЛИКЕ
«Это же очень интересно и важно – увидеть, как люди, в том числе какие-то невероятно уважаемые кинематографисты, относятся к самому конкурсу. Ты же не 15 рублей одалживаешь – просят миллионы! Подчеркну особо: невозвратных денег. Ответственному продюсеру инфографика со сметой его проекта должна сниться ночью. А бывает, что на питчингах показывают ролик, а там вместо ста миллионов рублей – миллиард: «Ой, у нас нолик лишний!» Ну как так?! «А это у нас вообще не та картинка». Казалось бы, у нас министерство, которое занимается культурой. И сейчас я достаточно часто вижу продюсеров, которым просто рано брать государственные деньги, для них все может закончиться не премьерой, а тем самым судом. И приходится, как в советской поликлинике, очень много работать на профилактику»
О ДЕТСКОМ КИНО
«С детским кино самая страшная картинка. За него мало брались крупные продюсеры, потому что не хотели связываться, не было индустрии. В итоге непонятно что и как снято. Потом такие фильмы тоже возили на фестивали, кое-как показывали перепуганным детям, которые в зал были чуть ли не насильно загнаны. Это ужасно.Хорошее детское кино мы жадно ждем, мы увеличили поддержку с 40 миллионов до 70. Некоторые российские продюсеры говорят: «На эти деньги «Гарри Поттера» не снимешь. Зато «Один дома», конечно, можно. Если вы снимете такой же успешный и интересный фильм как «Один дома», мы сами сделаем все, чтобы во второй части у вас снялся...Трамп!».
О ПРОБЛЕМНЫХ ТЕМАХ
«У ряда россиян работает самоцензура. И она очень жесткая. Многие болезненно реагируют на западные релизы, пишут письма про гомосексуализм — очень много об этом писем от физлиц. Всегда спазмирована любая тема вокруг российской истории. От древнейших времен до новейшей истории России».
О РОССИЙСКОЙ НАТУРЕ
«Я просто молюсь, чтобы настал момент, когда все будут летать в Екатеринбург, на Свердловскую киностудию и снимать свое кино в роскошных павильонах, которые при этом окажутся дешевле и привлекательней, чем павильоны Минска. И мне бы не хотелось, чтобы «Три мушкетера» снимались в Риге. Раньше это был Советский Союз, а сейчас, кончено, важно, чтобы все «Гардемарины, вперед!» снимались внутри Российской Федерации. Дело тут даже не в идеологии, а в экономике. И если серьезно говорить, конечно, ужасно жалко, что так мало используется география России. Наша совершенно феерическая натура».
О КАРЬЕРЕ
«Если честно, я очень близко к сердцу принимаю результаты каждого питчинга и результаты российских фильмов в прокате. Два года назад я уходила с прекрасной должности прекрасной дирекции Первого канала. Конечно, мне хочется, чтобы моя работа была осмысленной. Зачем мне здесь работать, если потом то, что мы придумываем, не заканчивается успехом? Тогда я лучше пойду заниматься тем, чем мне будет заниматься не стыдно. У меня нет мечты — вот бы стать старейшим сотрудником Минкультуры и здесь просидеть всю свою жизнь. Зачем?»
ПРО ЖУЛИКОВ
«Питчинги в министерстве больше всего напоминают Скалу советов в джунглях: все приносят своих волчат, а профессиональная стая их достаточно жестко принимает. Каждый бьется за своего «маугли». Изначально у всех «снимается», например Владимир Машков... В этом году во всех фильмах «снимался» Михаил Пореченков. В зале сидел директор Пореченкова, смотрел на экран и жмурился: какое, оказывается, количество у Михаила предложений — а он о них первый раз в жизни слышит. Виктор Хаев и Анна Михалкова заявлены везде. Ирина Горбачева – везде. Иногда они вместе. Иногда Аглая Смирнова и, конечно, Александра Бортич».
По материалам «Русского радио» и порталов «Правмир», «Медуза», «Вести», «Бюллетень кинопрокатчика».
*- запрещенная в РФ организация решением Верховного суда.
Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»