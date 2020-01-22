Экологи и общественники побывали в экотехнопарке «Калуга»

К таким заключениям пришли эксперты-экологи, посетившие предприятие в Износковском районе Калужской области вместе с известными блогерами и представителями общественных организаций.

Во время масштабной экскурсии по «Калуге» специалисты смогли оценить весь комплекс задействованных технологий и рабочих процессов экотехнопарка: от оборудования контрольно-пропускного пункта, включающего сканеры радиации и систему автоматического считывания и распознавания автомобильных номерных знаков, до высокоточной сортировки мусора на двух автоматических линиях. Картон, бумага, стекло, металлы, электронный лом, пластик – все это будет не лежать на свалках, а заново приносить пользу людям после переработки.

Экологическая безопасность объекта особо волновала не только экологов, но и присутствующих активистов. Двери экотехнопарка были открыты для всех, в том числе и противников проекта, вместе с экспертами здесь побывали калужские активисты Борис Лешутин, Анна Ленникова и Андрей Елькин.

Профессионалы-экологи высоко оценили используемые в «Калуге» технологии, в частности, систему очистки воды. Вокруг экотехнопарка создали сеть контрольных пунктов, наблюдающих за состоянием и составом грунтовых вод, а осадки собирает дренажная система и очищает с помощью немецкой очистной станции Wehrle. После этого в воде можно разводить рыбу, что сотрудники «Калуги» и делают в специально созданном для этого пруду.

Фото: Пресс-служба ЭкоТехноПарка "Калуга"

«Системы очистки - я считаю, что это супер, - говорит начальник ветеринарной службы Износковского района Сергей Хамула. - Я был за границей много раз: в Америке, в Канаде, везде я видел там технологии, но вот такого, думаю, что даже там нет».

Лестных замечаний экологов заслужили и собственно технологии защиты окружающей среды.

«Это намного лучше, чем я видела на различных полигонах. Это очень хорошая технология контроля, - уверена эколог, кандидат технических наук Тамара Дмитриева. - Обычно делают скважину только на одну глубину, а тут на три. Три водоносных горизонта, мониторинг, хорошие очистные на три вида воды. То есть тут образуется хозяйственно-бытовая вода, стоки, которые идут с карт размещения неутилизируемых компонентов и ливневка, и все это разные очистные. Обычно ставят одни и универсальные. А лучше это тем, что если загрязнена вода солью - чистится соль, если масло, то чистят от масла, а если всем, значит, придется чистить от всего. Но от всего очистить невозможно, лучше все-таки чистить отдельно, не смешивая».

Представители общественных объединений тоже задавали свои вопросы о работе предприятия, на которые получали наглядные ответы.

«Для меня это сугубо факультативный интерес, - отмечает житель Серпухова, экоактивист Андрей Елькин. - Сюда меня привело посмотреть, в общем-то то, как можно было такой объект разместить в Калужской области... И я смотрю, как здесь все обустроено. Я иду по нашим нарушениям. Тем нарушениям, которые есть у нас в Серпухове. У нас полигон 32,5 гектара, эксплуатируется абсолютно неграмотно».

Фото: Пресс-служба ЭкоТехноПарка "Калуга"

В целом полностью готовый к работе экотехнопарк «Калуга» получил заслуженно высокие оценки посетивших предприятие специалистов. Они отметили удачную логистику, высокий уровень комфорта персонала, соответствие мировым стандартам экологической безопасности мусороперерабатывающего комплекса, а также широкую поддержку экотехнопарка местными жителями.

«Это наша земля, наша территория, и мы очень счастливы, что к нам пришел такой инвестор, - говорит Сергей Хамула. - У нас есть рабочие места, у нас наконец-то есть налоги, социальные программы начались выполняться, у нас стало прекрасно. Сейчас уже четыре автобуса ходят сюда с рабочими, и зарплата - 60 тысяч рублей, где такое в сельской местности можно найти в такой глубинке? По-моему, нигде не найдешь».