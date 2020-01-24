Дан старт году памяти Василия Пескова

2020 год юбилейный для нашего легендарного журналиста «Комсомольской правды» Василия Михайловича Пескова. 14 марта ему исполнилось бы 90 лет. Идет седьмой год со дня его кончины 12 августа 2013-го. И все это время ведется большая работа по сохранению творческого наследия нашего коллеги увековечиванию памяти о нем. Вся информация об этом собрана здесь, на сайте КП, в том числе в Виртуальном музее Василия Михайловича.

Значение того, что успел сделать Песков за свою жизнь и почти за шесть десятилетий в журналистике, чем дальше, тем больше возрастает. Именно он стоял у истоков природоохранной проблематики в СМИ, по праву считается теперь отцом -основателем российской экологической журналистики. Ему принадлежит заслуга спасения от чиновничьего мародерства заповедников России, едва не уничтоженных в 2003 году ретивыми «ликвидаторами». Он, обладая мудрым житейским умом и крепкой связью с природой на протяжении всего отпущенного ему века, заложил в свои публикации целую философскую систему цивилизованного природопользования. Его девиз «Главная ценность в жизни - сама жизнь», а главная задача человека - спасти ее для будущего наиболее ёмко выражают смысл такого мировоззрения. Сегодня его разделяют уже миллионы, оно заложено в основу планетарного экологического движения.

14 марта легендарному журналисту «Комсомольской правды» исполнилось бы 90 лет. Фото: Сергей Жданов

Полгода назад силами Воронежского природного биосферного заповедника имени В.М.Пескова, Союза журналистов России и ИД «Комсомольская правда-Воронеж» был выпущен сборник материалов о жизни и деятельности великого журналиста «Песковские чтения. Выпуск первый». Сборник поистине стал книгой-памятником Василию Михайловичу. Открывает его первая документальная повесть Пескова с заимки староверов-отшельников «Таежный тупик»,признанная в мире лучшим газетным сериалом Хх века. Затем опубликована повесть директора музея Пескова в Воронежском заповеднике Наталии Хлызовой о родословной, семье, детстве и юности, начале журналистского пути Пескова, это первое документально-научное исследование его биографии с использованием архивных документов. Собраны в сборнике воспоминания о журналисте, названном самым народным в нашей стране, беседы с ним и о нем, его первый и последний очерки о родном заповеднике, статьи в защиту заповедной системы России, его переписка с властью, история появления книги «Шаги по росе», работы его учеников и последователей, объемный справочный раздел. С выпуска этого сборника, можно считать, и начался марафон мероприятий навстречу приближающемуся 90-летию Василия Пескова.

Сегодня на сайте Воронежского заповедника опубликована программа Года памяти Василия Пескова, разработанная его музеем и партнерами, среди которых Воронежский государственный университет, областная библиотека имени И.С.Никитина, Усманский краеведческий музей имени П.Б.Княжинского, несколько школ и лицеев, в том числе в Орлово на малой родине нашего коллеги.

Дан старт году памяти Василия Пескова. Фото: Сергей Жданов

Наша редакция планирует открыть в Виртуальном музее Василия Пескова на сайте КП специальный раздел к его 90-летию, где мы собираемся рассказывать о том, как отмечают юбилей по стране. И представить тех последователей и друзей Василия Михайловича, которые верой и правдой служат идее сбережения природы и природных основ жизни.

Один из таких рассказов, в частности, будет посвящен творчеству удивительного художника, поэта и фотомастера из Оренбурга Сергея Жданова, автора последних снимков Пескова, несколько из которых мы и публикуем здесь.

Ждем ваших сообщений к юбилею Василия Михайловича Пескова.