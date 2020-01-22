2020-01-22T19:49:34+03:00
Звезды

Актриса Раиса Рязанова потеряла единственного сына

51-летний Данила Петров, сын звезды фильма «Москва слезам не верит», скончался в ночь на 22 января
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Данила Петров несколько лет работал в театре «МодернЪ», а потом перешел в «Содружество актеров Таганки»Данила Петров несколько лет работал в театре «МодернЪ», а потом перешел в «Содружество актеров Таганки»
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О скоропостижной смерти актера сообщил сайт театра «Содружество актеров Таганки». По информации коллег, причиной смерти Данилы Петрова стал оторвавшийся тромб.

Он часто появлялся в сериалах (снялся в телефильмах «Всегда говори "всегда"», «Марш Турецкого», «Универ», «Паутина», «Отель "Элеон"), но всенародной славы так и не снискал. В отличие от своей мамы — актрисы Раисы Рязановой.

Со своим мужем Юрием Перовым она познакомилась во время учебы в ГИТИСе. В институте влюбленные поженились, у них родился Данила. Раиса Рязанова в молодости много снималась, брала маленького сынишку на съемки. Поэтому он начал сниматься, как только научился ходить. Ему был всего один годик, когда он снялся вместе с мамой в фильме «День и вся жизнь».

На съемках Раиса Рязанова влюбилась в режиссера и не стала скрывать от мужа новый роман, настояв на разводе. Но сумела сохранить дружеские отношения с мужем. Поэтому их сын Данила не чувствовал себя брошенным ребенком. Отец уделял много времени его воспитанию. И когда Данила Петров по примеру родителей выбрал профессию артиста, помогал ему готовиться к экзаменам.

Данила Петров несколько лет работал в театре «МодернЪ», а потом перешел в «Содружество актеров Таганки».

У него остался сын Андрей Перов, который учится в Институте современного искусства на актёрском факультете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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