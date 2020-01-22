2020-01-22T20:05:13+03:00
Политика

Владимир Путин: Если над президентом появится какой-то институт, это будет губительно для страны

Глава государства объяснил студентам опасность двоевластия
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин прокомментировал идею использовать в России сингапурский опыт, где премьер Ли Куан Ю стал после «отставки» министром-наставникомПутин прокомментировал идею использовать в России сингапурский опыт, где премьер Ли Куан Ю стал после «отставки» министром-наставникомФото: REUTERS
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Встречу со студентами и преподавателями российских вузов в сочинском учебном центре «Сириус» Владимир Путин начал с уточнения.

- Сегодня какое число? 22-е? 21-е? Как улетели куда-то, - признался он, и стало понятно, что ему последние напряженные дни тоже дались непросто.

- Скоро Татьянин день, поэтому я в преддверии этого студенческого праздника хочу вас поздравить, - перешел президент к приятному. - Желаю вам всего самого доброго.

Во время общения Путин прокомментировал идею использовать в России сингапурский опыт, где премьер Ли Куан Ю стал после «отставки» министром-наставником.

Студентка-международница посетовала на опасения из-за возможного периода нестабильности после истечения в 2024 году президентских полномочий Путина.

- Вы хотите, чтобы наставником был я? - поинтересовался глава государства у задавшей вопрос.

- Как вариант, - подтвердила девушка, явно имевшая ввиду расширение полномочий Государственного совета.

- То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Для России это неприменимо, - не согласился Путин. - У нас если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия!

Путин поприветствовал студентов образовательного центра «Сириус».Президент поздравил студентов с наступающим Татьяниным днём

ИСТОЧНИК KP.RU

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