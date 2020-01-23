Ариадна Бажова-Гайдар: Правнук Аркадия Гайдара - Павел Гайдар - защитил недавно диссертацию по книгам братьев Стругацких

...У меня есть традиция - в день рождения любимого писателя и мужественного военкора "Комсомольской правды” (Гайдар ушёл на фронт с удостоверением нашей газеты) я звоню его родственникам. После смерти Тимура Аркадьевича и Егора Тимуровича общаюсь, в основном, с Ариадной Павловной Бажовой-Гайдар. (Кстати, тем, кто не в курсе - она дочь Павла Петровича Бажова.)

Так было и на этот раз - в среду, 22 января.

- Саша, спасибо вам за память, - сказала мне Бажова-Гайдар. - Отца моего Тимура, наверное, уже стали забывать.

- У нас, в «Комсомолке» - нет, - возразил я Ариадне Павловне. - Несколько лет назад в серии для старших школьников мы выпустила книгу Аркадия Гайдара «Школа». В нашем редакционное музее - копия его последней фронтовой фотографии. Имя Аркадия Петровича высечено на Стеле погибших в Великую Отечественную журналистов «Комсомолки»...

Я спросил у собеседницы - поехал ли кто-то на этот раз из семьи Гайдаров в Арзамас, на родину Аркадия Петровича, где есть посвящённый ему музей.

- Нет, - сказала она. - Да и приглашения не было. Дата не круглая, видимо, решили не отмечать.

Поговорили о новостях...

А потом - такой вот был разговор.

- Я давний гайдаровец, не мог вам сегодня не позвонить.

- Хорошо, что вы вспомнили Аркадия Петровича. Вы старый поклонник Гайдара, я это ценю.

Тимур Гайдар, Ариадна Бажова-Гайдар, Егор Гайдар и его сын Петр. 1990-е годыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как ваши все?

- Подрастают. Все уже солидные товарищи.

- Паша (внук Егора Гайдара, правнук Аркадия Петровича) защитил диссертацию по книгам другого дедушки?

- Да, получил красный диплом. Диплом касается работ Стругацких. Это было совсем недавно. Накануне дня рождения Аркадия Петровича.

(Кто не знает - Егор Гайдар был женат на Марии Стругацкой, дочери Аркадия Стругацкого.)