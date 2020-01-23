2020-01-23T14:23:14+03:00
Здоровье

Мифы о кофе: не вызывает привыкания, но плох, если варить в турке

Автор книги «Темная сторона ЗОЖ» Мария Попова развенчивает популярные заблуждения о самом популярном напитке в мире
Ольга АНТОНОВА
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Рассказываем о самых популярных мифах о кофеРассказываем о самых популярных мифах о кофеФото: Shutterstock
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Мария Попова - один из самых известных авторов блога о здоровом образе жизни для больших и маленьких @smart_manya, нутрициолог, основатель проекта HealthNorms представила книгу «Темная сторона ЗОЖ», где по косточкам разложила самых популярные заблуждения о правильном питании. Отдельную главу она посвятила теме кофе, его вреда и очевидной пользы. Рассказываем о самых популярных мифах о нем и почему, они всего лишь заблуждения.

1. Кофе способствует привыканию

Если внимательно всмотреться в классификацию ВОЗ кофеин не входит в число веществ, вызывающих привыкание. Так почему же при отказе от традиционной утренней чашки кофе у любителей бодрящего напитка наступает такая ломка? А дело в том, что кофеин – это химическое вещество по своей структуре похожее на нейротрансмиттер аденозин - тот, что отвечает за торможение нервной системы. Из-за такой похожести кофеин связывается с рецепторами нервных клеток, занимая место, которое ему совершенно не предназначено: туда должна «сесть» молекула аденозина. То есть, кофеин – не педаль газа, а «антитормоз». И как только молекулы покидают рецепторы, скопивишийся аденозин выбрасывается в синаптическую щель в больших количествах. Это вызывает усиленное торможение. Именно поэтому спустя время после кофе наступает сонливость. И поэтому когда в один прекрасный день человек решает стать зожником и завязать с этой «вредной привычкой» повышенное количество аденозина превращает его в сонную муху.

2. Кофеин вызывает гипертонию

К такому выводу врачи пришли, проанализировав исследования пациентов, у которых повышалось давление после ударных доз кофе. Но позже проанализировав большую статистику кофеманов, ученые обнаружили, что организм десяток тысяч людей никак не реагирует на большие дозы американо с утра. «Подопытные» попросту волновались при виде доктора, а не из-за выпитого перед измерением давления кофе, – делает вывод Мария Попова. И добавляет, что современные исследования никакой существенной связи между потреблением кофе, повышением давления и заболеванием сердца не нашли.

Последние исследования показывают, что норма ежедневного потребления кофе– 2-4 чашки. Фото: Shutterstock

Последние исследования показывают, что норма ежедневного потребления кофе– 2-4 чашки.Фото: Shutterstock

3. Кофе вызывает онкологию

Еще один миф, в основу которого легла история о судебной тяжбе в Калифорнии. Некоммерческая организация CERT в 2010 году подала в суд на производителей кофе из-за того, что те умолчали об акриламиде – токсичном соединении, которые образуется в результате реакции Майяра при обжарке кофейных зерен. Разбирательство длилось 8 лет и в качестве компромисса кофейни и производители кофе обязались ставить маркировку на свою продукцию. Но на самом деле акриламид в обжаренном кофе присутствует в крайне малых дозах. Его пиковое значение приходится на начальную стадию обжарки. Затем, в процессе обжарки, его содержание падает до 20-30% от начального уровня.

И по данным Онкологического общества США, развитие нескольких типов рака было зафиксировано лишь у лабораторных крыс, получавших дозы акриламида, превышающие максимально возможные в продуктах питания человека в 1000- 10000 раз. Ну то есть, человек просто не способен выпить такое количество кофе, которое может его отравить.

Данные, что нефильтрованный кофе негативно влияет на уровень плохого холестерина и маркеры воспаления действительно есть. Фото: Shutterstock

Данные, что нефильтрованный кофе негативно влияет на уровень плохого холестерина и маркеры воспаления действительно есть.Фото: Shutterstock

4. Кофе в турке вреден

Данные, что нефильтрованный кофе негативно влияет на уровень плохого холестерина и маркеры воспаления действительно есть. А это означает, что сваренный в турке кофе лучше пропускать через бумажный фильтр. Мария Попова советует простой лайфхак: возьмите бумажную салфетку, положите в ситечко и пропустите кофе через эту конструкцию – дешево и сердито. И к слову, лучше отдавайте предпочтение сорту арабика.

5. Больше пяти чашек кофе пить вредно

Последние исследования показывают, что норма ежедневного потребления кофе– 2-4 чашки. Правда, нигде не указывается размер кружки, но встречаются цифры о норме кофеина – около 300 мг в сутки. Вот этих цифр и нужно придерживаться.

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А ведь я сто лет не писала о себе. Пора. Итак, блог этот начинался с пропаганды растительного питания. Ибо была стопроцентная уверенность, что Грааль к железному здоровью и вечной молодости спрятан за кочанами брокколи и шпинатом. Так случилось, что когда встал вопрос определиться с правильным питанием, именно травоядство показалось мне самым заманчивым. Порядка четырёх лет обрядов на кухне с замачиванием, проращиванием и отжиманием соков пролетели незаметно, но очень интересно. Старожилы блога, уверена, помнят рецепты в стиле миксуй и обрящешь . Потом я устала. То ли ферритин 15 мкг/л был тому виной, то ли дефицит В12, то ли душа просила новых ощущений. Собственный клинический случай навел на мысль, что самореализация может быть не только в призывах кушать больше бобовых. Но и в практической помощи с диагностикой своего здоровья. Так начался новый этап увлечения: анализы. Идея того, что каждая мама может держать руку на пульсе здоровья своей семьи меня захватила полностью. Оказалось, можно избежать очень многих ошибок в поиске причин своего недомогания всего лишь грамотно расшифровав клинический анализ крови и несколько других параметров самых распространенных дефицитов. А ещё можно помогать нормально расти и развиваться своим деткам - просто понимая циферки на бланке с анализом крови. Своевременное обращение к врачу по их результатам способно совершить чудо. Те, у кого малыши заговорили/пошли/совершили скачок в развитии благодаря устранению дефицитов поймут о чём я. Становиться гуру лабораторной диагностики - не мой путь. Разобраться в самых распространённых проблемах со здоровьем, научиться их обнаруживать и принимать превентивные меры - вот основная цель. И об этом сейчас блог. Я этим живу, вдохновляюсь и верю, что помогаю людям Да пребудут с нами клинические рекомендации И да, здесь нет консультаций или назначения лечения. Но полно инструментов для понимания где искать самые часто встречающиеся проблемы со здоровьем. Чтобы затем идти к врачу.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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