Скворцова возглавила ФМБА, а Топилин – Пенсионный фонд России

В ночь на четверг, 23 января, стало известно об очередных кадровых перестановках в кабинете министров и федеральных ведомствах. Так, премьер России Михаил Мишустин назначил экс-министра здравоохранения Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а ранее возглавлявший ФМБА Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения.

Экс-глава министерства министерство труда и социальной защиты Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). Ранее занимавший пост главы ПФР Антон Дроздов получил должность заместителя министра финансов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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