2020-01-23T02:26:15+03:00
Политика

Скворцова возглавила ФМБА, а Топилин – Пенсионный фонд России

Премьер-министр Мишустин произвел еще несколько назначений в кабмине и федеральных ведомствах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила ФМБАЭкс министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила ФМБАФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ночь на четверг, 23 января, стало известно об очередных кадровых перестановках в кабинете министров и федеральных ведомствах. Так, премьер России Михаил Мишустин назначил экс-министра здравоохранения Веронику Скворцову руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), а ранее возглавлявший ФМБА Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения.

Экс-глава министерства министерство труда и социальной защиты Максим Топилин назначен председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). Ранее занимавший пост главы ПФР Антон Дроздов получил должность заместителя министра финансов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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