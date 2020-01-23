ФСБ нашла почтовый сервис в Нидерландах с которого "минируют" детские сады и школы в России

Сотрудники ФСБ обнаружили инструмент, с которого украинские хакеры "минировали" российские детские сады и школы. Он оказался с Нидерландах.

- С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.). Все угрозы носили ложный характер. На основании представления Генеральной прокуратуры России совместно с Роскомнадзором с 23.01.2020 г. осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com, - отметили в ФСБ России.

Пока доступ к анонимному почтовому сервису, который работает 20 лет, на территории России открыт. Но это временное явление.

- В соответствии с действующим законодательством России в целях предотвращения заведомо ложных сообщений с угрозами минирования, обеспечения защиты российского сегмента сети Интернет от распространения недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, доступ к зарубежному сервису Startmail.com будет закрыт - уточнили в ведомстве.