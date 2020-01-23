Собянин передал московской полиции 35 новых автомобилей

Сергей Собянин передал столичному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей для нужд дорожно-патрульной службы. Церемония состоялась 23 января перед началом расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.

- Начиная с 2013 года Москва закупила для нужд столичной полиции почти 4500 единиц различной специальной техники и оборудования – от автомобилей до персональных видеорегистраторов. Сегодня передаем еще 35 машин, которые поступят в распоряжение дорожно-патрульной службы, – сказал Сергей Собянин.

Цель на 2020 год выполнить на 100% положений регламента взаимодействия городских служб и полиции при ликвидации последствий ДТП с пострадавшими. Чему будет служить и передача 35 новых автомобилей. Автопарк столичного Управления ГИБДД пополнили пять легковых автомобилей "БМВ 530d М-спорт" и 30 передвижных специальных комплексов на базе пикапа "Фольксваген Амарок".

Фото: пресс-служба мэрии Москвы

Мощные автомобили "БМВ" предназначены для пресечения превышения скорости (часто грешат водители на спортивных машинах). Именно это нарушение является одной из основных причин смертности при ДТП. В столице в 2019 году произошло 9 227 ДТП с пострадавшими, при этом более 50% - по причинам, связанным с превышением скорости.

Теперь пресекать такие грубейшие нарушения станет проще. Сотрудники ДПС, патрулирующие на МКАД и вылетных магистралей, пройдут специальную подготовку для управления новой скоростной техникой.

В 2020 году планируется закупить для нужд московской полиции еще 686 единиц техники, включая 14 автомобилей "БМВ", 2 автомобиля "Фольксваген", 70 патрульных мотоциклов "БМВ", 300 приборов измерения светопропускания стекол "Тоник".

Важно

На сегодняшний день Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения. Целевой показатель социального риска, утвержденный Указом Президента России – не более 4 погибших в ДТП человек на 100 тысяч жителей к 2024 году. В Москве сейчас составляет - 3,5, что соответствует показателям развитых стран мира и в два раза ниже показателя 2010 года (6,6).

- Москва по итогам 2019 году – самый безопасный субъект Федерации. В ДТП погибло 440 человек, что на 5,4% ниже, чем в 2018 году (465 человек) и на 42% меньше показателя 2010 года (763 человека), - рассказали в мэрии Москвы.

КОНКРЕТНО

Новая техника для московской полиции (приобретена с 2013 по 2019 годы):

- 30 электромотоциклов "ИЖ Пульсар",

- 66 мотоциклов "БМВ" и "Кавасаки",

- 392 легковых автомобиля "Лада Ларгус",

- 118 автомобилей "Форд",

- 185 автомобилей "Тойота",

- 5 автомобилей "Фольксваген",

- 5 автомобилей "БМВ",

- 30 передвижных специальных комплексов на базе пикапа "Фольксваген Амарок",

- 50 оперативно-служебных автомобилей на базе пассажирского автобуса ПАЗ,

- 9 специальных кинологических автомобилей на базе "ГАЗель",

- 268 комплектов экипировочной мотоформы,

- 2831 единиц носимых видеорегистраторов и другие.