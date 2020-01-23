2020-01-23T13:08:52+03:00
Отношения между мужчиной и женщиной

Почему мужчинам не нравятся «разведенки с прицепом»

Искать любовь в интернете — лишние нервы и потерянное время
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framspкорреспондент
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Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Читаешь иногда письма одиноких читателей и думаешь: какая все-таки трудная работа у свахи. Даже не потому что требования у женихов и невест нынче завышенные. А из-за того, что уж больно чувствительный народ пошел. Конфузится и обижается – слова не скажи! Хотя, может, я и ошибаюсь. Судите сами.

«Я бездетна. Как это получилось? Была большая любовь в юности, воспитание чувств, так сказать. Расстались, даже не хочу вспоминать почему, просто он не любил меня, мне кажется. Сначала мне казалось, что эта неудачная любовь дана мне, чтобы что-то понять о жизни, набраться «мудрости». Однако я стала не мудрой, а какой-то бесчувственной. Перестала влюбляться, на какое-то время расхотелось отношений. Так и потеряла драгоценное время. До двадцати восьми делала карьеру, потом компания, где я работала, ликвидировалась, долго искала работу. На собеседованиях задавали одни и те же вопросы: «Замуж не собираетесь?» «А вдруг в декрет уйдете?». Наслушалась всего, меня тошнило: семью заводить расхотелось вообще. Почему если женщина привлекательна и молода, сразу ее подозревают в семейности? Наверное, мне назло хотелось доказать всему миру: мне не нужен ваш декрет! Устроилась на работу. В мелкую фирму, с меньшей зарплатой, но хоть что-то. В тридцать шесть встретила своего будущего мужа. Он меня подкупил своим интеллектом, независимостью от глупых стереотипов, и в целом человечностью. Это редкое качество в наших мужчинах. Пять лет с ним были счастьем. Но год назад его не стало. Первые полгода проплакала. Сейчас стала понемногу выползать в свет, оглядываться по сторонам. Использую все каналы знакомств. Хожу на встречи «одиноких сердец» и на сайтах знакомств разместилась. И вот какое сделала наблюдение: в интернете полно мужчин, которые боятся встретить женщину с ребенком: «разведенка с прицепом – фу-фу-фу». А на вечерах знакомств – наоборот – люди, которые негативно реагируют на мою бездетность. Причем иногда доходит до бестактности. Один недавно спросил: «А ты усыновить не хочешь? А то женщина без ребенка неполноценна». Вот такое четкое разделение почему-то. Причем по социальному положению примерно все равны. Может быть, только на сайтах парни чуть-чуть победнее. Что вы думаете об этом?

Елена».

Точно подмечено, Елена! Недавно подписалась я на группу любовных знакомств в интернете. Думаю: погляжу в реальном времени, как народ строит романтические отношения. Почитала и обалдела. Публика вместо любви обзывается, хамит и чуть не в физиономии друг дружке готова вцепиться. Темы мужских постов примерно такие: «Куда подевались нормальные девушки, кругом одни проститутки», «Сколько должна зарабатывать женщина, чтобы содержать мужчину», «Сорокалетние старушки – мимо!». Дамы не отстают: «Да кому вы нужны, нищеброды», «Влюбляться можно только в мужчин до тридцати». И т.д., и т.п. Это я еще привела высказывания самые приличные.

Такое впечатление, что в интернете люди нынче не любовь ищут, а выгуливают свою «тень», которую в реальной жизни сдерживает уголовный кодекс, а также известный страх схлопотать по щам. Есть исследования, что российский интернет – в разы агрессивнее, чем в США и Европе. Правильно, потому что иностранцы идут со своей душевной болью к психологам, а мы вываливаем ее на сограждан в Сети – часто в извращенной форме.

Так и вы, мне кажется, как таковая виртуальных кавалеров мало интересуете. Как собеседница – да, как партнерша «для встреч» – может быть. В этой ситуации ребенок – конкурент и третий лишний.

А на живые вечеринки «кому за» приходят люди, которым хочется познакомиться по-человечески. Там больше реальных, «беспалевных» мужчин. Многих бездетная дама – увы – пугает. Вдруг она злая? Вдруг чудаковатая? Будет своим сорока кошкам обед варить, пока муж голодный. Поэтому мой вам совет: удаляйтесь с сайтов знакомств, и айда в «реал лайф». Насмотритесь, наслушаетесь там всего, зато, может, и толк выйдет.

Дорогие читатели, а что вы думаете? Согласны с Еленой? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Мой адрес: dariaz@kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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