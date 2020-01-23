Полиция проводит проверку конюшни, где погибает лошадь Сергея Доренко

Старшая дочь покойного журналиста Сергея Доренко с раннего детства увлекается лошадьми. Эту любовь ей привил отец. Верховой ездой Екатерина начала заниматься в 12 лет. Сейчас женщине 35 лет, все эти годы она неразлучна с любимицей по кличке Баста и называет её "боевой подругой". По лошадиным меркам эта вороная кобыла - долгожитель, в мае ей исполнится 28 лет, Екатерина гордится этим фактом. Женщина бережёт кобылу как зеницу ока, она стала для неё не только членом семьи, но и памятью об отце.

— Её покупал ещё мой отец, дарил моей матери и считал, что это такой особенный подарок. Какое-то время она даже у нас на даче стояла. Когда папа там жил, он ухаживал за ней. Он ездил каждые выходные с нами на занятия по верховой езде, очень поощрял это, следил за нашими успехами, интересовался у тренеров. И сам любил ездить верхом, ему нравилось это всё, — вспоминает Екатерина.

Из-за того, что ухаживающие за Бастой люди часто менялись, Екатерина приняла решение поставить лошадь на постой в конюшню, там ей должны были обеспечить грамотный уход, выгул и услуги ветеринара. Последние несколько лет лошадь находилась в КСК "Алир" в селе Ромашково, в нескольких километрах от дома Екатерины. Ей было удобно навещать лошадь, совершать прогулки в седле в соседнем лесу. Были мелкие недочёты, на которые она могла закрыть глаза. Но со временем условия стали стремительно ухудшаться.

В мае прошлого года беды обрушились на семью. 9 мая погиб Сергей Доренко, Екатерину захлестнули семейные дела, связанные с похоронами. Но через 1,5 недели после трагедии новый удар: Баста лишилась глаза на выгуле в конном клубе.

— Мою лошадь сделали инвалидом. Дело в том, что там повсюду торчат гвозди, я много раз просила убрать их и сделать условия безопасными, на что получила ответ: "не нравится - уезжайте". На тот момент я решала много семейных дел и не могла сразу перевезти лошадь, тем более после травмы её нужно было оставить в знакомом месте на 1,5 месяца в темноте, так рекомендовал офтальмолог, — рассказывает Екатерина kp.ru.

Полгода женщина занималась лечением любимицы, казалось бы, неудачи миновали. Но в конце декабря Екатерине и ветеринарам удалось буквально вытащить любимицу с того света.

katiadorenko Волшебство момента. Пройдя сотни км, проведя годы тренировок, падая, вставая, заботясь о Басте, через почти четверть века, общение наше без слов, на уровне мысли. Поэтому так восхитительно получаются у нас фотопортреты. Мы действительно #пара! Мы чувствуем друг друга. Это невозможно играть или имитировать. Это искренне, из глубины сердца. Это и есть настоящая #любовь! Ph: @maria_babintseva . #Волшебныйфотограф #Мойдруг#моябоеваяподруга#кобыла#сердце#моялошадь

— Меня не предупредили, что мою лошадь лишили выгула на полгода. Вместо того, чтобы убрать эти гвозди, они не выпускали мою лошадь из стойла, чтобы она не лишилась второго глаза. Это серьёзно сказалось на здоровье Басты. Мне позвонили и вырвали меня с работы, когда моя лошадь билась о стены, из ноздрей хлестала кровь. Я сразу увезла ее в клинику, сутки там с ней ночевала, чудом её удалось спасти, — вспоминает Екатерина.

После случившегося женщина решила разобраться в ситуации и найти тех, кто несёт ответственность за её питомца. Оказалось, что никаких документов в конюшне ей предоставить не могут, Басте даже не делали обязательных прививок и соответствующих справок просто нет. А это значило, что забрать лошадь в другую конюшню Екатерина не могла, нужно было разрешение от ветеринара на выезд.

— Я обратилась в ветеринарную станцию с просьбой провести проверку, ведь на лошадях там катаются дети. Непривитые животные могут быть опасны для детей, да и для всех, кто сюда приезжает. После этого мне стали звонить с конюшни и угрожать, что если мы быстренько оттуда не уберёмся, моя лошадь умрёт… «от старости». А в один день просто сменили замки и перестали пускать меня к Басте, — возмущается Екатерина.

Женщина всерьёз испугалась, что с её лошадью могут что-то сделать и вызвала полицию. У семьи Доренко уже есть горький опыт. Несколько лет назад в другой конюшне погиб конь Сергея Доренко, он умер после незначительной раны. Лошадь просто истекла кровью.

— Я обратилась в органы, чтобы они мне помогли выехать с лошадью в другую конюшню. Я просто хочу её забрать в безопасное место, чтобы она была здорова. Но вывезти я её не могу, пока не будут готовы результаты анализов. Ветстанция передала информацию в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, прокуратуру. — сообщила Екатерина

Женщина с большой любовью относится к лошадям и другим животным. До недавнего времени в её доме жили 4 собаки и 4 спасённые с улицы кошки. 1 января скончался любимый 12-летний фокстерьер Екатерины, которого ей тоже подарил Сергей Доренко.

По инциденту с лошадью местная полиция уже начала проводить проверку.