Доктор наук: Больше всего нацистских пособников было в Литве, Латвии и Украине

Выступая на круглом столе в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН), научный руководитель Центра изучения Израиля и диаспоры, доктор социологии Алек Эпштейн привёл данные о Холокосте в оккупированных вермахтом республиках СССР:

— На мой взгляд, жители 3 постсоветских стран — Литвы, Латвии и Украины — должны задать себе неудобный вопрос о Холокосте и его масштабах. Для справки, две европейские страны, где Холокоста почти не было, — это Дания и Болгария. Народ их уже в те времена декларировал: вне зависимости от культурных и национальных отличий, все граждане равны. За счет такого подхода удалось сохранить почти всё еврейское население. А вот в Литве, Латвии и Украине, увы, не выжил практически никто.

— Цифры ужасают: в Литве уцелело менее 5% еврейского населения! — продолжает Алек Эпштейн. — И мы понимаем, что уровень ненависти к евреям в этих странах был колоссальным. Ведь когда фашисты приходили в эти страны, ввиду языкового барьера они не могли знать про всех жителей-иудеев — их сдавало местное население, буквально приводя за руку.

Также эксперт раскритиковал постсоветские республики за двойные стандарты в области исторической памяти:

— Посещая бывшие страны Союза, я часто бываю в музеях оккупации. Почти все они созданы по следующей схеме: «Сначала мы были маленькими гордыми народом, потом нас оккупировал Сталин, затем нас оккупировал Гитлер, а потом — опять Сталин». К сожалению, ни слова при этом не говорится про коллаборационизм. Почему так? Латышам, литовцам, украинцам и полякам необходимо задаться этим вопросом. Особенно украинцам, когда на западе этой страны люди, виновные во многих преступлениях, воспринимаются в качестве героев», — подчёркивает Эпштейн.

В продолжение дискуссии, ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов привёл ранее не известные широкой аудитории данные об уничтоженных немцами русских деревнях:

— Пожалуй, самая известная сожженная деревня — Хатынь на территории Республики Беларусь. Уничтожена нацистами руками пособников-коллаборационистов. И таких деревень только в Белоруссии более 9 тысяч. На Украине (что есть в историографии и подтверждено документально) по аналогичному сценарию уничтожено население более 400 деревень. Реально таковых, конечно, намного больше. На территории РСФСР, по предварительным оценкам, около 10 тысяч деревень было сожжено нацистами и их пособниками, — сообщил Фомин-Нилов.