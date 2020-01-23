«Семейная ипотека» позволяет сэкономить в среднем около миллиона рублей

Объем кредитов, выданных в Банке ДОМ.РФ за последний месяц по программе «Семейная ипотека», составил почти 2 млрд рублей, это около 15% от объемов за 2019 год. А всего с момента запуска этой программы в 2018 году Банк ДОМ.РФ выдал семьям льготных кредитов на 18 млрд рублей.

Средняя стоимость жилья, которое приобретается за счет льготной ипотеки от Банка ДОМ.РФ, составляет 4,5 млн рублей, средняя сумма кредита – 2,8 млн рублей. Больше всего кредитов в рамках программы выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области и в Республике Татарстан. По расчетам ДОМ.РФ, с помощью льготной ипотеки семья в среднем может снизить ипотечный платеж более чем на 20% и сэкономить около 1 миллиона рублей.

Напомним: программа «Семейная ипотека» была запущена по поручению президента Владимира Путина с 1 января 2018 года. Она рассчитана на семьи с двумя или более детьми - при условии что второй или последующий ребенок родился (или еще только родится) после 1 января 2018 г. и до 31 декабря 2022 г.

В Банке ДОМ.РФ льготная ипотека для таких семей доступна по ставке от 4,7%. Средства можно направить на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, а также на перекредитование.

- Банк ДОМ.РФ входит в ТОП-3 лидеров по объему выдач льготной ипотеки для семей с детьми. По поручению Президента России условия «Семейной ипотеки» постепенно улучшались, увеличивая спрос на нее. Уверен, озвученные в послании Федеральному собранию меры по расширению программы материнского капитала сформируют дополнительный интерес к ипотеке, в том числе к программам с государственной поддержкой. По предварительным оценкам, еще около 300 тысяч семей в России воспользуются ипотекой по льготной ставке на горизонте двух лет, – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно и в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту можно вносить также онлайн, без комиссии – через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены дополнительные бонусы и кэшбэк 5% на товары категории «ДОМ».