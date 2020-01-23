Госдуме самороспуск не грозит
Утреннее пленарное заседание Госдумы в четверг выдалось крайне насыщенным. Депутаты рассматривали законопроект о поправках в Конституцию РФ, которые несколько дней назад президент России Владимир Путин озвучил в ежегодном Послании Федеральному собранию. Парламентарии единогласно приняли законопроект в первом чтении, пообещав внести ко второму целый ряд поправок. За проголосовали 432 депутата, против и воздержавшихся в зале не нашлось.
Надо сказать, что депутатам пришлось работать не в самых простых условиях. На протяжении последних нескольких дней усиленно муссировались слухи о том, что после голосования за поправки в Конституцию Госдума будет поставлена перед необходимостью досрочного прекращения своих полномочий и самороспуска. Однако, на работу парламентариев эти слухи не повлияли. Тем более, что вскоре после заседания слухи о досрочном роспуске Госдумы были развеяны авторитетными персонами.
- Информация о грядущем самороспуске Госдумы является совершенно необоснованной, - заявил после заседания Госдумы сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава Комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Чуть позже его слова подтвердил и глава фракции «Справедливой России» в ГД Сергей Миронов.
- Принятые российским парламентом поправки в Конституцию не означают ни самороспуска Государственной Думы, ни досрочного прекращения ею своих полномочий, - заявил Сергей Михайлович и обратил особое внимание на то, что российские СМИ ретранслируют массовые вбросы на эту тему со стороны зарубежных коллег, предпринявших массированную атаку на поправки в российскую Конституцию..
Между тем, согласно принятым в первом чтении поправкам, политическая жизнь в России изменится достаточно серьезно. Так, например, президент сможет формировать кабинет министров после утверждения персоналий министров, а не просто назначать, как сейчас. Что касается руководителей силовых министерств и ведомств (МИД, Минобороны, МВД, ФСБ и т.д.), то глава государства сохранит свое право назначать их руководителей, но будет это делать после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, международные соглашения и договоры не будут действовать на территории России, если вступят в противоречие с Конституцией РФ. Что же касается наиболее значимых в социальном отношении поправок, то размер минимальной оплата труда не сможет быть ниже прожиточного минимума, а пенсии и прочие социальные выплаты будут, по Конституции, регулярно индексироваться. Есть еще целый ряд поправок, но, самое главное, за них будут голосовать все россияне на общероссийском голосовании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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