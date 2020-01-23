Игорь Костолевский встретился с внебрачным сыном, о существовании которого не знал

Эта лирическая комедия построена на странном стечении обстоятельств. История очень наивная и неправдоподобная. Опаздывавшие на последнюю электричку студент Бусыгин и его приятель Сильва ищут ночлег. Случайно приятели попадают в квартиру Сарафановых. Там остаются на ночь под предлогом, что один из них – внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Сарафанова играет Игорь Костолевский. Его самозваного сына — Алексей Дякин.

Алексей рассказал, что во время работы над спектаклем он, как и его герой, подружился с Игорем Костолевским:

«Игорь Матвеевич — трогательный и светлый ребенок. Мне с ним было хорошо, хотя на репетициях случалось всякое, мы и ссорились, и мирились».

Сарафанова играет Игорь Костолевский. Его самозваного сына — Алексей Дякин.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

По ходу работы над спектаклем между актерами возникли такие же теплые почти родственные чувства, как и между их персонажами. Чужие люди вдруг стали друг другу близкими родственниками.

Стоит напомнить, что в кино незабываемый образ главы семьи Сарафановых создал Евгений Леонов. Так называемого его старшего сына играл Николай Караченцов. Сильву - Михаил Боярский. Фильм режиссера Виталия Мельникова был настолько хорош, что довольно сложно его повторить. В театре им.Маяковского повторить даже и не пытались. Спектакль получился совершенно другим.