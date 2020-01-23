2020-01-23T18:10:23+03:00
Спорт

Андрей Аршавин станет главным редактором нового спортивного журнала

В России готовится к выпуску новое печатное издание «РБ-Спорт». Приглашенным редактором первого номера станет титулованный футболист, бывший игрок петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала», экс-капитан сборной страны Андрей Аршавин
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Журнал выйдет в печать в феврале этого года. Его презентация состоится в рамках церемонии вручения Международной премии «РБ», организатором которой выступает информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров». Издание будет распространяться бесплатно в популярных ресторанах, спортбарах, на информационных стойках в аэропортах и в бизнес-центрах.

«Запуская новый журнал, команда „РБ“ ставит перед собой две главные задачи: популяризация спорта и улучшение имиджа букмекерского рынка, который должен становиться более прозрачным. Мы видим, что глянцевые СМИ закрываются, но для нас это очередной вызов — доказать, что тематическое издание с известными спортсменами в качестве приглашенных редакторов найдет свою аудиторию», — рассказал основатель премии и издатель журнала «РБ-Спорт» Паруйр Шахбазян.

Победителями прошлого года в разных номинациях премии «РБ» стали: «Лига Ставок» («Гран-при: лучший букмекер», «Лучшее мобильное приложение»); Tennisi («Лучшая эксклюзивная линия»); BETCITY («Лучший клиентский сервис»); БК «Марафон» («Самый надежный букмекер»); БК «888» («Лучшие коэффициенты»); «Париматч» («Лучший онлайн-букмекер», «Лучший киберспортивный букмекер»). В этом году в борьбу за звание «Лучший букмекер года» включились БК «Олимп», «1хСтавка», GGBet и MelBet.

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