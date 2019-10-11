2020-01-23T18:17:11+03:00
Общество

82-летняя Тамара Одинцова: На пенсии не скучаю, землянику собираю

Жительница Иркутска занимается разведением уникальных сортов ягоды, пишет сборники, читает лекции и делится своими секретами активного долголетия
Любовь АРБАТСКАЯ
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С 2019 года в России стартовал федеральный проект «Старшее поколение». Его цель - поддержка, повышение качества жизни людей старшего возрастаС 2019 года в России стартовал федеральный проект «Старшее поколение». Его цель - поддержка, повышение качества жизни людей старшего возрастаФото: Shutterstock
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В садоводы я пойду, пусть меня научат

Тамара Одинцова родилась в Кузбассе. Отец работал на шахте, его постоянно переводили из одного поселка в другой.

- «Детство на чемоданах», - любит шутить Тамара Одинцова. - Но что оно мне дало? Те края заставили раз и навсегда влюбиться в природу. Когда училась в пятом классе, у меня была замечательная учительница ботаники. Вместо уроков она водила нас в лес, рассказывала обо всех растениях, что попадались на пути. Чудесные прогулки! И так мне это понравилось, что я увлеклась ботаникой.

Тамара Васильевна даже решила свою жизнь с этим связать, причем профессионально, нашла подходящий по профилю техникум

в Омске, однако родители настояли на учебе в Новосибирске. Девушка согласилась, но специальность все равно выбрала самую «природную» - геологию. По распределению попала в Иркутск, здесь получила высшее образование (в Новосибирске училась в техникуме), устроилась в Восточно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья.

Почти 30 лет посвятила экспедициям и научным исследованиям, изучая крупные запасы нефти в Сибири и наслаждаясь каждой вылазкой в тайгу. Ближе к 60 годам кандидат наук вышла на пенсию.

- Работу я очень любила, но и на заслуженном отдыхе скучать не собиралась, - смеется сибирячка. - Вспомнила про детскую мечту стать садоводом. Мотаясь по экспедициям, конечно, было не до дачи, хотя она у нас была. Мужу в свое время от работы выдали 12 соток недалеко от Байкала. Вышла на пенсию и подумала: самое время заняться огородом.

На дачу - как на работу

Как выглядит обычный летний день Тамары Одинцовой? Встает в пять утра, в шесть садится в маршрутку и едет на дачу, которая находится в 23 км от Иркутска. Примерно с восьми утра Тамара Васильевна уже в поле. Как заведенная до вечера копает, поливает, пропалывает. Домой возвращается не раньше восьми часов вечера, отсыпается, а наутро - снова в бой.

- Всем растениям необходимо внимание и забота, - улыбается Тамара Васильевна. - А я чего только не выращиваю! За каждым кустиком приглядываю, как за ребенком. Как себя чувствует? Не заболел ли? Накормлен ли? Если надо, удобряю или пересаживаю.

Особая страсть сибирячки - земляника. Крупная, сладкая, сочная, а на вкус напоминает одновременно клубнику и персик… Реально ли вырастить такую ягоду в суровых климатических условиях, где то жара под +40, то вдруг +10 с ветром и ливнем? Вполне! Причем свежая земляника у Тамары Васильевны на столе с июня и до первых морозов, которые обычно случаются в середине сентября или в октябре. Как такое возможно? Чудеса селекции! Причем селекции самой пенсионерки.

«Берегиня» и «Пикадилья»

- Больше 20 лет этим занимаюсь, - увлеченно рассказывает Одинцова. - Заказываю семена или саженцы земляники со всей страны. Выписываю и из Москвы, и из Краснодарского края, и с Урала и экспериментирую! Чтобы ягода прижилась в сибирских условиях, применяю одну технологию. Земляника, как я сделала вывод, должна «мигрировать» с грядки на грядку. Иначе почва истощается, культура не получает необходимых микроэлементов, соответственно это сказывается и на урожае. Он становится скудным, ягода - мелкой и не такой ароматной.

Я делаю так: три года выращиваю, а потом «переселяю» кустики на новое место. Прежние грядки целый сезон отдыхают, затем пару лет засеиваю горохом или чесноком, чтобы земля напитывалась минералами.

Сейчас в уникальной коллекции Тамары Одинцовой - 40 отборных сортов ягоды. Самые-самые - это «Берегиня», «Пикадилья» и Кокинская отборная земляника. Те кусты, что отлично плодоносят, пенсионерка размножает и делится с другими садоводами. Приходит на ярмарку, ставит на прилавок стаканчики с ягодой, чтобы дачники могли попробовать и оценить сорт, а рядом - саженцы. От покупателей нет отбоя! Тем более и цена не кусается - 100 рублей за растение. Сарафанное радио о чудо-землянике сделало известной пенсионерку в кругах садоводов. Тамару Васильевну знают теперь не только в Иркутске, но и в ближайших городах и поселках, а также за пределами региона. Посылки с саженцами она отправляет даже на север Урала, в Республику Коми. С покупателями постоянно держит связь, интересуется, прижилась ли ягода.

- Однажды я с земляничных денег скопила себе часть путевки на море, в Таиланд, - смеется сибирячка. - Хотя обычно доход становится расходом - вкладываю деньги в свой же огород. Покупаю новые сорта культур, семена или какие-либо приспособления.

Огород - залог здоровья

И благодаря такому активному образу жизни и здоровье у иркутянки в порядке!

- Спасибо огороду, - улыбается она. - Когда постоянно в делах, в работе, некогда думать о болячках. Возишься целый день с грядками на свежем воздухе, и так хорошо на душе! Ну и тело в порядке! Чувствую себя совсем молодой. Устаю, конечно, но это приятное утомление.

И еще один плюс огорода - на столе всегда есть свежие и экологически чистые овощи и ягоды. Одной только земляники сколько! Тамара Васильевна приноровилась замораживать ее с сахаром, так что даже зимой в меню витамины. Неудивительно, что иммунитет крепкий, никакие вирусы не берут. И не только ее, но и всю семью - мужа, двух дочерей и двух внучек-студенток.

- Столько радостных эмоций получаю на даче, - говорит пенсионерка. - Не только с растениями, но и с животными время провожу. Птички и бурундуки бегают по участку как родные, лакомятся ягодкой. А мне не жалко, наоборот, только радостно, что могу их подкормить!

Будь в курсе!

С 2019 года в России стартовал федеральный проект «Старшее поколение». Его цель - поддержка, повышение качества жизни людей старшего возраста и продление здорового периода жизни. Федеральный проект «Старшее поколение» входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года.

В 2019 - 2024 годах благодаря национальному проекту «Демография» во всех 85 регионах нашей страны будут работать региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни россиян. Кроме того, будет формироваться система мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя.

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